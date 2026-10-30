Stojković poručio Dodiku: Ni dodvoravanje neće spriječiti finansijske istrage

Advokat Čedomir Stojković uputio je oštru poruku lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, pozivajući ga da ostane dosljedan ranijim izjavama o političkim protivnicima u Srbiji. U objavi na društvenoj mreži X poručio je da eventualno približavanje novoj vlasti u Beogradu neće spriječiti finansijske istrage koje, prema njegovim tvrdnjama, Dodika očekuju u Srbiji.

„Pozivam Dodika da bude dosljedan i da sa nama smradovima i ustašama ne komunicira, niti sa smradovima i ustašama koji će voditi Srbiju. Tako nas je nazivao“, napisao je Stojković, aludirajući na ranije Dodikove izjave o protivnicima Aleksandra Vučića.

U nastavku objave postavio je pitanje Dodikove moguće promjene političkog stava.

„Pa neće valjda sada nama takvima da ljubi zadnjicu?! Jer to neće spriječiti finansijske istrage protiv njega u Beogradu“, poručio je.

Čedomir Stojković o mogućim istragama protiv Dodika

Stojković je prethodno za Federalnu televiziju govorio o političkim promjenama u Srbiji i njihovim mogućim posljedicama za Milorada Dodika, posebno kada je riječ o poslovnim i finansijskim vezama s Beogradom.

Prema njegovim riječima, potrebno je ispitati poslovanje Dodikovih firmi u Srbiji, porijeklo novca i određene imovinske transakcije. Spomenuo je i pitanja kupovine vile te navode o finansiranju dolazaka birača iz Bosne i Hercegovine na lokalne izbore u Srbiji.

Čedomir Stojković smatra da bi promjena vlasti u Srbiji mogla omogućiti institucijama da preispitaju poslovanje Dodika i s njim povezanih firmi.

Njegove izjave o budućim istragama predstavljaju političke i pravne procjene, a ne potvrdu da su protiv Dodika u Srbiji već pokrenuti konkretni postupci.