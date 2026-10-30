Optužnica protiv Rame Isaka, federalnog ministra unutrašnjih poslova, potvrđena je pred Općinskim sudom u Žepču zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti. Isak će se o krivnji izjasniti 17. novembra u 9:30 sati, kada je zakazano ročište pred nadležnim sudom.

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona optužnicu je podiglo 15. oktobra, a na teret mu se stavlja krivično djelo iz člana 183. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Prema informacijama Općinskog suda u Žepču, optužnica je zaprimljena 19. oktobra, dok je sudiji za prethodno saslušanje dodijeljena 23. oktobra. Istog dana doneseno je rješenje o njenom potvrđivanju.

Optužnica protiv Rame Isaka povezana s navodnim prijetnjama

Prema ranijim medijskim navodima, predmet se odnosi na navodne prijetnje zaposleniku Kantonalne bolnice Zenica, koji je ranije bio Isakov stranački kolega. Mediji su objavili da se radi o prijetnjama smrću.

Federalni ministar je nakon objavljivanja informacije o podizanju optužnice odbacio optužbe, tvrdeći da je riječ o montiranom postupku.

U izjavi za N1 naveo je da je upravo on bio izložen ozbiljnim prijetnjama te da je ranije prijavio osobu koja ga sada tereti. Prema njegovim tvrdnjama, prijetnje su bile upućene i članovima njegove porodice, a o svemu su saslušani svjedoci.

Isak je također tvrdio da je istu osobu prijavio zbog navodnog pokušaja podmićivanja.

Federalni ministar ranije je saslušan i u okviru odvojene istrage Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), povezane s aferom „Spengavanje“. U tom predmetu saslušan je i federalni premijer Nermin Nikšić.

Ta istraga nije povezana s postupkom pred Općinskim sudom u Žepču. Potvrđivanje optužnice ne znači da je Isak proglašen krivim, a njegova krivnja može biti utvrđena isključivo pravosnažnom sudskom presudom.