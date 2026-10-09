FMUP: Ramo Isak nije prenio ministarske ovlasti na službenika

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova (FMUP) saopćilo je da Ramo Isak nije prenio ministarsku funkciju niti se odrekao svojih ovlasti, odbacujući tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima. Iz Ministarstva poručuju da je riječ o redovnoj administrativnoj proceduri koja se pogrešno predstavlja javnosti.

Kako pojašnjavaju iz FMUP-a, rješenje o kojem se govori odnosi se isključivo na ovlaštenje za potpisivanje službenih akata tokom godišnjeg odmora ili druge odsutnosti ministra.

Takva praksa, prema njihovim navodima, omogućava nesmetano funkcionisanje Ministarstva, a slična ovlaštenja imaju i drugi državni službenici. Ističu da su se ista administrativna rješenja primjenjivala i tokom mandata prethodnih ministara.

Ramo Isak nastavlja obavljati ministarsku funkciju

Iz FMUP-a odbacuju i medijske tvrdnje koje donošenje ovog rješenja povezuju s navodnim izbjegavanjem budućih pravosudnih postupaka.

Smatraju da se na taj način redovna administrativna praksa predstavlja kao dokaz scenarija za koji ne postoje potvrđene činjenice.

Posebno naglašavaju da se nagađanja o mogućim optužnicama, suđenjima i sudskim odlukama ne mogu predstavljati kao izvjesni događaji niti koristiti za pripisivanje motiva ministru.

Iz Ministarstva podsjećaju da o eventualnim pravosudnim postupcima i mjerama odlučuju isključivo nadležne institucije.

Ramo Isak nastavlja obavljati dužnost federalnog ministra unutrašnjih poslova, poručili su iz FMUP-a, naglašavajući da ovlaštenje za potpisivanje dokumenata tokom ministrove odsutnosti ne predstavlja prenos ministarske funkcije.