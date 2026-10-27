Podignuta optužnica protiv federalnog ministra Rame Isaka

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Rame Isaka, aktuelnog federalnog ministra unutrašnjih poslova, zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Optužnica je dostavljena Općinskom sudu u Žepču, koji tek treba odlučiti o njenom potvrđivanju.

Informaciju je za Federalnu televiziju potvrdio portparol Kantonalnog tužilaštva ZDK Jasmin Čeljo, navodeći da je optužnica podignuta 15. oktobra 2026. godine.

Isak se tereti za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz člana 183. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz Tužilaštva su pojasnili da do danas nisu zaprimili rješenje Općinskog suda u Žepču kojim bi optužnica bila potvrđena ili odbijena.

To znači da optužnica još nije potvrđena, a odluku o daljnjem toku postupka donijet će nadležni sud.