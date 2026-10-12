Nermin Nikšić i Ramo Isak saslušani u POSKOK-u

Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak danas su, prema informacijama Klix.ba, ispitani u svojstvu osumnjičenih u prostorijama Posebnog odjela Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK) u Sarajevu.

Saslušanja su obavljena u okviru istrage poznate kao „Spengavanje“.

Glasnogovornica POSKOK-a Nina Hadžihajdarević potvrdila je za Klix.ba da je tokom dana na ispitivanje pozvano više osumnjičenih osoba te da će istražne radnje biti nastavljene i narednih dana.

Predmet se odnosi na sumnje u počinjenje krivičnih djela zloupotrebe položaja, trgovine utjecajem i korupcije.

Šta se istražuje u predmetu „Spengavanje“?

U središtu istrage nalazi se komunikacija između tadašnjeg vršioca dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidina Munjića i premijera Nermina Nikšića, kao i drugih osoba povezanih s federalnim institucijama.

Među njima su službenik Federalne uprave policije Muhamed Ohranović i šefica premijerovog kabineta Arijana Huseinović Ajanović.

Prema ranije objavljenim prepiskama, komunikacija se odnosila na zapošljavanja i unapređenja u institucijama, uključujući navodne stranačke i rodbinske veze prilikom kadrovskih odluka. Dio poruka otvorio je i pitanje mogućeg utjecaja na policijske istrage.

U okviru ovog predmeta istražitelji POSKOK-a ranije su obavili više pretresa prostorija i kancelarija povezanih s osumnjičenim osobama.

Ispitivanje u svojstvu osumnjičenog predstavlja dio krivičnog postupka i ne podrazumijeva utvrđenu krivicu.