Formiranje vlasti u FBiH moglo bi zavisiti od podrške delegata Socijaldemokratske partije BiH u Domu naroda Federalnog parlamenta, poručio je danas predsjednik SDP-a Nermin Nikšić u Sarajevu. Uoči sjednice Glavnog odbora stranke govorio je o izbornim rezultatima, budućim političkim savezima i ulozi SDP-a u uspostavljanju nove vlasti.

Nikšić je istakao da će SDP, prema njegovim očekivanjima, imati pojedinačno najveći broj delegata u Klubu srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH, kao i predstavnike u svim klubovima konstitutivnih naroda i Ostalih.

Takva zastupljenost, smatra Nikšić, daje SDP-u značajnu ulogu u političkim procesima, bez obzira na to hoće li stranka biti dio nove parlamentarne većine.

„Ne moramo biti dio vlasti, ali će u nekom periodu trebati podrška delegata SDP-a da bi se kandidovala rukovodstva Federacije BiH“, izjavio je Nikšić.

Formiranje vlasti u FBiH tema predstojećeg Kongresa SDP-a

Na današnjoj sjednici Glavnog odbora razmatraju se izborni rezultati i pripreme za vanredni Kongres SDP-a, koji je planiran za 6. decembar. Upravo bi Kongres trebao odrediti smjernice političkog djelovanja stranke i njen odnos prema budućim koalicijama.

Nikšić je potvrdio da unutar SDP-a postoje različita mišljenja o tome kako stranka treba postupiti nakon izbora, ali smatra da odluku mora donijeti najviše stranačko tijelo.

„Smatram da ljudi u SDP-u imaju pravo na svoje mišljenje i stavove. Imamo različita mišljenja šta i kako nakon izbora. Smatram da je najveći organ koji treba da donese odluku Kongres“, naveo je Nikšić.

Prema njegovim riječima, na Kongresu se očekuje između 800 i 900 delegata koji će imati priliku iznijeti svoje stavove o budućem političkom djelovanju SDP-a.

Podsjetio je i da statut stranke predviđa mogućnost referendumskog izjašnjavanja članstva, što predstavlja još jedan način donošenja odluka o važnim političkim pitanjima.