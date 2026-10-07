SDP BiH zadovoljan izbornim rezultatom i mandatima

SDP BiH izrazio je zadovoljstvo rezultatima ostvarenim na Općim izborima, navodeći da broj osvojenih mandata na različitim nivoima vlasti potvrđuje podršku politikama koje je stranka provodila u protekle tri i po godine. Prema trenutno objavljenim rezultatima za Skupštinu Tuzlanskog kantona, SDP je druga politička opcija sa 28.024 glasa, odnosno 18,04 posto.

Iz Predsjedništva SDP-a zahvalili su građankama i građanima koji su izašli na izbore i podržali njihove kandidate. Ocijenili su da izborni rezultat predstavlja podstrek, ali i odgovornost za period koji slijedi.

SDP BiH u TK iza SDA

Prema prikazanim rezultatima za Tuzlanski kanton, najviše glasova osvojila je SDA, 56.287 ili 36,23 posto, dok je SDP BiH sa 28.024 glasa i 18,04 posto na drugom mjestu.

Iza njih slijede DF/GS sa 13.622 glasa, odnosno 8,77 posto, koalicija Narod i pravda i Stranka penzionera sa 10.459 glasova ili 6,73 posto te Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 8.683 glasa ili 5,59 posto.

Koalicija NES BiH, PDA i Naprijed osvojila je 7.552 glasa ili 4,86 posto, dok je Naša stranka dobila 7.449 glasova, odnosno 4,79 posto. SBB je prema istom presjeku osvojio 6.266 glasova ili 4,03 posto.

U SDP-u izdvojili ponovni izbor Denisa Bećirovića

Iz SDP-a su kao jedan od ključnih rezultata izbora izdvojili ponovni izbor Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Navode da je time ostvaren jedan od važnih ciljeva stranke.

Zadovoljstvo su izrazili i rezultatom Ivana Begića, uz očekivanje da bi SDP mogao dobiti i potpredsjednika Republike Srpske.

Kada je riječ o formiranju vlasti i mogućim koalicijama, u SDP-u zasad ne izlaze sa konkretnim imenima potencijalnih partnera. Poručili su da će naredni politički potezi zavisiti od zvaničnih stavova i zaključaka organa partije.

SDP BiH navodi da će i u narednom periodu ostati usmjeren na jačanje države i njenih institucija, kao i na politike za koje smatraju da mogu poboljšati život građana Bosne i Hercegovine.