Ljekar koji je pomagao u BiH izabran u američki Kongres

Adam Hamawy, američki ljekar i bivši vojni hirurg koji je tokom rata pomagao stanovništvu Bosne i Hercegovine, izabran je u Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Kao kandidat Demokratske stranke pobijedio je na izborima u 12. kongresnom okrugu savezne države New Jersey, osvojivši više od 70 posto glasova.

Prema preliminarnim rezultatima, Hamawy je dobio oko 160.600 glasova, odnosno 70,18 posto, dok je njegov republikanski protivkandidat Gregg Mele osvojio približno 28,3 posto. Pobjedu je potvrdila i američka novinska agencija Associated Press.

Njegov izbor ima historijski značaj jer će postati prvi musliman iz New Jerseyja izabran u američki Kongres. Na toj poziciji naslijedit će demokratsku zastupnicu Bonnie Watson Coleman, koja je odlučila završiti svoj dugogodišnji mandat.

Adam Hamawy pomagao je stanovništvu BiH tokom rata

Posebnu povezanost s Bosnom i Hercegovinom Hamawy ima još od 1994. godine, kada je kao student medicine učestvovao u svojoj prvoj međunarodnoj humanitarnoj misiji.

Prema biografiji objavljenoj na njegovoj zvaničnoj kampanjskoj stranici, tada je sarađivao s Ujedinjenim nacijama na dopremanju medicinskog materijala bolnicama u ratom zahvaćenoj Bosni i Hercegovini.

Hamawy navodi da je tokom boravka u našoj zemlji neposredno svjedočio genocidu, a iskustvo iz Bosne bilo je početak njegovog višedecenijskog humanitarnog angažmana u kriznim područjima.

Tokom narednih godina pružao je medicinsku pomoć stanovništvu Haitija, Sudana, Kolumbije, Belizea, Sirije, Libana, Palestine, Turske i Jordana.

Od ratnog hirurga u Iraku do humanitarnih misija u Gazi

Hamawy je godinama služio u američkoj vojsci, gdje je dostigao čin potpukovnika. Tokom rata u Iraku radio je kao vojni hirurg, pružajući pomoć teško povrijeđenim vojnicima i civilima.

Među osobama kojima je pomogao bila je i Tammy Duckworth, danas američka senatorica, koja je 2004. godine teško ranjena nakon obaranja vojnog helikoptera u Iraku.

Posebnu pažnju američke javnosti Hamawy je privukao tokom humanitarnih misija u Gazi 2024. i 2025. godine.

U Gazi je liječio ranjene i bolesne stanovnike, a tokom jedne od misija našao se među međunarodnim medicinskim osobljem čija je evakuacija bila otežana nakon zatvaranja graničnog prijelaza Rafah.

Prema vlastitim navodima, odbio je napustiti Gazu dok svim njegovim kolegama, bez obzira na državljanstvo, ne bude osiguran siguran izlazak.

Šta je Adam Hamawy najavljivao tokom kampanje?

Iskustva iz ratnih područja bila su važan dio Hamawyjeve političke kampanje, posebno kada je riječ o američkoj vanjskoj politici i vojnoj pomoći drugim državama.

Zalagao se za obustavljanje američke vojne pomoći Izraelu i ograničavanje isporuka oružja državama koje krše ljudska prava. Kritikovao je izraelske vojne operacije u Gazi, a protivio se i američkom vojnom angažmanu protiv Irana.

U unutrašnjoj politici isticao je potrebu za dostupnijom zdravstvenom zaštitom, smanjenjem troškova života, većim ulaganjima u obrazovanje te otpisom medicinskih i studentskih dugova.

Jedan od njegovih glavnih političkih ciljeva je uvođenje univerzalnog sistema zdravstvene zaštite kojim bi se smanjile finansijske prepreke za liječenje građana.

Hamawy je rođen u Egiptu, a s porodicom se preselio u New Jersey kada je imao sedam mjeseci. Odrastao je u radničkoj porodici, obrazovao se na Univerzitetu Rutgers, a nakon vojne službe nastavio je ljekarsku karijeru i osnovao ordinaciju za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Princetonu.

Nakon pobjede na izborima održanim 3. novembra, Hamawy bi u januaru 2027. godine trebao preuzeti zastupnički mandat u Predstavničkom domu američkog Kongresa.