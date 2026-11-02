U Srbiji uhapšene četiri osobe zbog kupovine glasova, troje priznalo djelo

Ali Huremović
U Srbiji uhapšene četiri osobe zbog kupovine glasova, troje priznalo djelo
Ilustracija

Zbog sumnje na kupovinu glasova na parlamentarnim izborima u Srbiji, održanim 25. oktobra, uhapšene su četiri osobe, od kojih su tri priznale izvršenje krivičnog djela koje im se stavlja na teret. Informaciju je danas saopćilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, koje vodi postupak zbog sumnje na davanje i primanje mita u vezi s glasanjem.

Uhapšene su osobe inicijala K. A., K. B., T. J. i M. Đ., a sporne radnje, prema navodima Tužilaštva, povezane su s glasanjem za izbornu listu broj jedan, koju je predvodila Srpska napredna stranka (SNS).

Istraga se odnosi na događaje u mjestu Ada, na sjeveru Vojvodine, gdje su osumnjičeni navodno učestvovali u organizovanoj isplati novca biračima.

Kupovina glasova u Srbiji: Za glas isplaćivano 6.000 dinara

Prema informacijama Tužilaštva, postoji sumnja da je K. A. od M. Đ. prethodno primio 30.000 dinara, odnosno približno 250 eura, namijenjenih za isplatu osobama koje su glasale za izbornu listu broj jedan.

Od tog iznosa, kako se sumnja, zadržao je 6.000 dinara, približno 50 eura, kao naknadu za vlastiti glas.

Tužilaštvo navodi da je K. A. 1. novembra osumnjičenima K. B. i T. J. isplatio po 6.000 dinara u gotovini kao naknadu za glasanje na izborima održanim sedam dana ranije.

K. A., K. B. i T. J. saslušani su u Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, gdje su, prema saopćenju, u potpunosti priznali izvršenje krivičnog djela.

Četvrtom osumnjičenom, M. Đ., određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, tokom kojeg će biti priveden na saslušanje.

Hapšenja nakon parlamentarnih izbora u Srbiji

Postupak se vodi po nalogu Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, u skladu s obavezujućim uputstvom vrhovne javne tužiteljice Srbije od 20. oktobra 2026. godine.

Slučaj dolazi nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih 25. oktobra, na kojima je, prema preliminarnim rezultatima Republičke izborne komisije, Studentska lista osvojila više glasova od koalicije okupljene oko Aleksandra Vučića.

U Srbiji su i ranije tokom izbornih procesa zabilježene prijave o mogućoj kupovini glasova, a nadležna tužilaštva postupala su po prijavama građana i informacijama o izbornim nepravilnostima.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu najavilo je prikupljanje dodatnih dokaza i provođenje potrebnih istražnih radnji radi donošenja odluke o daljnjem krivičnom postupku.

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