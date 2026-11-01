U Srbiji se danas ponavljaju izbori na 53 biračka mjesta, pravo glasa ima više od 24.000 građana

Ponovljeni izbori u Srbiji održavaju se danas na 53 biračka mjesta, nakon što su rezultati vanrednih parlamentarnih izbora od 25. oktobra na tim lokacijama poništeni ili ih nije bilo moguće utvrditi. Birališta su otvorena u sedam sati, a glasanje će trajati do 20 sati.

Prema odluci Republičke izborne komisije Srbije, pravo glasa na ponovljenim izborima ima ukupno 24.438 građana, koliko je i glasačkih listića pripremljeno za današnje glasanje.

Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević ranije je pojasnio da se izbori ponavljaju na 31 biračkom mjestu na kojem nadležne izborne komisije nisu uspjele utvrditi rezultate, kao i na 22 mjesta na kojima je glasanje poništeno.

Ponovljeno glasanje organizovano je u 24 grada i općine širom Srbije, među kojima su Aleksinac, Bačka Topola, Vladičin Han, Zemun, Kruševac, Loznica, Novi Pazar, Pirot, Požarevac, Prokuplje i Šid.

Izborna šutnja na biračkim mjestima na kojima se ponavljaju izbori traje do njihovog zatvaranja večeras u 20 sati.

Studentska lista osvojila najviše glasova prema preliminarnim rezultatima

Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji održani su u nedjelju, 25. oktobra, uz učešće 18 izbornih lista, od kojih devet ima status lista nacionalnih manjina.

Prema preliminarnim podacima Republičke izborne komisije, na osnovu obrađenih rezultata sa 8.338 od ukupno 8.392 biračka mjesta, Studentska lista osvojila je 53,04 posto glasova.

Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila je 38,97 posto glasova, prema istim podacima.

Ovi rezultati još nisu konačni jer se mora završiti ponovljeno glasanje i postupak utvrđivanja izbornih rezultata.

Kada će biti poznati konačni rezultati izbora u Srbiji?

Prema izbornim pravilima, birački odbori utvrđuju rezultate na svojim biračkim mjestima, nakon čega nadležne lokalne izborne komisije sastavljaju zbirne izvještaje.

Za donošenje zbirnih izvještaja predviđen je rok od 96 sati od zatvaranja birališta, dok Republička izborna komisija ukupan izvještaj objavljuje u roku od 96 sati od prijema svih potrebnih izvještaja.

Rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine Srbije počinju teći nakon objavljivanja konačnih izbornih rezultata.