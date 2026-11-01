Katolici danas obilježavaju blagdan Svih svetih: Dan molitve, vjere i sjećanja

Blagdan Svih svetih katolici širom Bosne i Hercegovine i svijeta obilježavaju danas, 1. novembra, prisustvovanjem svetim misama i molitvom, dok mnogi vjernici tradicionalno posjećuju grobove svojih najmilijih, pale svijeće i polažu cvijeće. Riječ je o jednoj od najznačajnijih svetkovina u Katoličkoj crkvi, posvećenoj svim svetima, kako onima koje je Crkva službeno proglasila svetima, tako i onima koji nisu kanonizirani.

Svetkovina Svih svetih podsjeća na ljude koji su, prema katoličkom učenju, svojim životom, vjerom i djelima ostvarili svetost. Među njima su poznati sveci, ali i brojni vjernici čija imena nisu zabilježena u crkvenom kalendaru.

Za katolike ovaj dan ima posebno duhovno značenje jer predstavlja podsjetnik na poziv svakom čovjeku da živi u skladu s vjerom, ljubavlju prema bližnjima i kršćanskim vrijednostima.

Šta predstavlja blagdan Svih svetih?

Korijeni obilježavanja Svih svetih sežu u prve vijekove kršćanstva, kada su se vjernici zajednički prisjećali mučenika i drugih osoba koje su zbog svoje vjere imale posebno mjesto u crkvenoj tradiciji.

Svetkovina se prvobitno obilježavala u različitim dijelovima godine, a 1. novembar postepeno je prihvaćen kao zajednički datum. Papa Grgur IV. u devetom stoljeću proširio je njeno obilježavanje na cijelu Crkvu.

Prema katoličkom učenju, svetost nije rezervisana samo za pojedince koji su službeno proglašeni svetima. Vjernici se na ovaj dan prisjećaju i svih onih koji su živjeli skromno, pomagali drugima i svoju vjeru pokazivali svakodnevnim djelima.

Zašto se na Svi svete obilaze groblja i pale svijeće?

Iako je blagdan Svih svetih prvenstveno posvećen svetima, u narodu je snažno povezan i s običajem obilaska groblja.

Porodice ovih dana uređuju grobove svojih preminulih, donose cvijeće, pale svijeće i okupljaju se u zajedničkoj molitvi.

Svijeća u kršćanskoj tradiciji simbolizira Isusa Krista, svjetlost i vjeru u vječni život, dok cvijeće predstavlja poštovanje, sjećanje i nadu u uskrsnuće.

U brojnim župama širom Bosne i Hercegovine organizuju se svete mise na grobljima, a u Sarajevu su danas najavljena misna slavlja na groblju Stup u 11 sati i groblju Sveti Josip u 15 sati, gdje će misu predvoditi vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić.

Sutra se obilježava Dušni dan

Nakon današnje svetkovine Svih svetih, Katolička crkva sutra, 2. novembra, obilježava Dušni dan, odnosno Spomen svih vjernih mrtvih.

Iako se ova dva dana često povezuju, njihovo crkveno značenje nije isto. Svi sveti posvećeni su slavljenju svetih, dok je Dušni dan posebno namijenjen molitvi za preminule vjernike.

Običaj obilaska groblja, paljenja svijeća i polaganja cvijeća prisutan je tokom oba dana, zbog čega mnoge porodice upravo početak novembra koriste za zajedničko sjećanje na svoje preminule članove.

Na Dušni dan u brojnim crkvama i na grobljima služit će se mise za pokojne, a vjernici će se molitvom prisjetiti članova porodice, prijatelja i drugih dragih osoba koje su preminule.