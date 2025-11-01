Katolici obilježavaju blagdan Svih svetih: Dan posvećen svetima i dragim pokojnicima

Katolici širom svijeta 1. novembra obilježavaju blagdan Svih svetih, dan posvećen svim svetima, onima koje je Crkva službeno proglasila svetima, ali i onima koji su, kako uči Crkva, svojim životom ostvarili ideal kršćanskog života, iako nisu kanonizirani.

Fra Ivan Landeka, meštar novaka iz Franjevačkog samostana na Humcu, pojašnjava da Crkva vjeruje kako postoji mnogo vjernika koji su živjeli sveto i postigli vječni život, iako nisu službeno proglašeni svetima.

– „Njih se spominjemo i za njih zahvaljujemo svetkovinom Svih svetih“ – istaknuo je fra Landeka.

Govoreći o značenju blagdana, naglasio je da njegova glavna poruka leži u pozivu na duhovni rast i trajno nastojanje prema svetosti.

– „Sjetimo se Isusovih riječi: Budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski. Ovaj je poziv upućen svima – svetost nije povlastica nekolicine, nego poziv svakome tko želi živjeti vjeru u svakodnevici“ – kazao je.

U osvrtu na tradiciju i običaje koji prate blagdan Svih svetih, fra Ivan je podsjetio da vjernici u molitvi obilaze grobove svojih pokojnih i prisustvuju svetim misama koje se u mnogim župama služe na grobljima.

– „Vjerujemo da među svetima ima i naših dragih pokojnih – roditelja, djedova, baka, braće i sestara – koji su skromno i samozatajno živjeli, s ljubavlju vršeći svoje dužnosti. Oni su postigli svetost života i svojom molitvom mogu pomoći nama koji još hodimo prema tom cilju“ – rekao je.

Fra Landeka je dodao kako Crkva potiče vjernike da ove dane prožive u zahvalnom molitvenom sjećanju na svoje pokojne, zahvaljujući Bogu za sve darove koje su preko njih primili, osobito za dar vjere.

Govoreći o simbolici paljenja svijeća i polaganja cvijeća na grobove, pojasnio je njihovo značenje:

– „Svijeća simbolizira Isusa Krista i vječni život. Zato i molimo: I svjetlost vječna neka mu svijetli. Cvijeće na grobu, pak, označava nadu u novi život – jer grob za vjernika nije mjesto smrti, nego procvata novoga života po Uskrslom Kristu“ – poručio je.

Na kraju je naglasio da blagdan Svih svetih poziva vjernike na promišljanje o duhovnom zajedništvu svih – onih koji žive na zemlji, duša u čistilištu i svetih u nebu.

– „Crkva nas ovim blagdanom podsjeća da nismo odijeljeni od naših dragih pokojnih. Po molitvi ostajemo trajno povezani s njima, u vjeri koja nadilazi granice života i smrti“ – zaključio je fra Ivan Landeka.