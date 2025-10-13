Govor mržnje naročito je izražen prema javno agnažiranim osobama koje se usude imati vlastiti stav suprotan većini, kaže u intervjuu Franjo Ninić, bosanski franjevac, svećenik, teolog, koji je postao žrtva nasilnika na internetu nakon što se snažno usprotivio zloupotrebi katoličke vjere na koncertu Marka Perkovića Thompsona, upozoravajući da ljudima iz Crkve nije mjesto na događajima na kojima se slavi fašizam.

Okrenut prema čovjeku, bosanski franjevac fra Franjo Ninić gotovo svakodnevno poziva na veću brigu prema siromasima i migrantima, i njegov angažman na društvenim mrežama i brojnim medijima nije smetao toliko dok se nije usprotivio zbog koncerata Marka Perkovića Thompsona na kojima ovaj pjevač nerijetko koristi ustaški pozdrav “Za dom spremni”.

“Kreposna trijada vjera-ljubav-domovina skoro je postala osnovno ‘teološko mjesto’ hrvatskog katolicizma i katoličkog hrvatstva, kako je govorio hrvatski povjesničar Mario Strecha. Ja sam to opisao kao veliku hrvatsku deluziju i kao ‘poraz kršćanske vjere, njezine etike i simbolike’”, rekao je Franjo Ninić, koji se neumorno protivi zloupotrebi Crkve u političke svrhe.

Kada je ovo napisao, postao je meta različitih skupina i pojedinaca koji na internetu otvoreno pozivaju na mržnju prema njemu.

“Gomila ili grupa uvijek će govoriti da ti nisi dovoljno dobar Hrvat, Bošnjak, Srbin, šta već, zato što si kritičan prema nekom svome, političkom ili religioznom krugu”, kaže u razgovoru fra Ninić.

On smatra da se vjera ne iskazuje na hipodromima, pod nacionalnim zastavama, pod svijetlećim dronovima crkvenih simbola. Vjera je osobna stvar svakog čovjeka, vjera je življenje života sa svim ljudima u međusobnom poštovanju i uvažavanju.

Među internet uvredama i komentarima punim mržnje bile su i prijetnje za fizičko nasilje.

“To su, uglavnom, skoro polupismene osobe koje smatraju da im je povrijeđena neka cjelina njihovog bitka, ako neko, naprimjer, iz Crkve počne kritički govoriti o Thompsonu. Jer oni smatraju da su crkva i Thompson i vjera i križ, da to pripada u jedan zajednički neki krug, koji, ako ga neko dirne, ti si povrijedio i narod i naciju i politiku i vjeru i Boga i papu, i tako dalje”, govori franjevac kome su i pojedini fratri govorili da njegovo kritiziranje ne bi trealo biti tako oštro i da je možda bolje da prešuti nekad.

“Ljudi nikako da shvate da upravo zbog tog pokušavanja sklapanja crkvenoga, političkoga i ideološkoga, zbog toga mnogo ljudi odlazi odavde. Na to ja pokušavam ukazati i upozoriti”, jasan je svećenik.

Iako govori da ga lično komentari i prijetnje na mrežama ne dotiču, za njega su one jasan pokazatelj koliko je opasno vrijeme u kojemu živimo, posebno zbog činjenice da ih niko ne sankcionira.

“Mi u biti živimo u relativno nasilnoj sredini, nasilnoj klimi. Nije to samo bilo vezano uz moje komentiranje oko koncerata i zloupotrebe stvari koje sam ja pisao… Ljudi koji danas koriste društvene mreže, oni ili to čine s velikim nedostatkom znanja stvari o kojima pišu, ili su nekako zagriženi, kako se to kaže danas, botovi nekakvih ideologija, ideja ili partija”, govori upravitelj Župe Zvornik-Srebrenica.

U komentarima koji su mu upućeni, pozivano je vodstvo Crkve da ga se kazni i skloni, preodgoji i prevaspita jer ne misli kao većina, jer sramoti vjeru, Crkvu i narod, a njegov fizički izgled je komentarisan na podrugljiv način.

“Ja mislim da je taj govor mržnje na društvenim mrežama usmjeren prema svim ljudima koji su javno angažirani – kritički novinari, ljudi koji izvještavaju ili televizijski voditelji – koji se usude, dakle izaći iz nekog mainstreama u koji su svi upali i nešto drugo kazati ili kritički se osvrnuti na neku svoju ili tuđu političku partiju. Svi smo kao takvi odmah na udaru tih internetskih nasilnika”, govori svećenik za Detektor.

On na svojim društvenim mrežama dijeli mišljenje o edukativnim sadržajima koje čita, te primjećuje da ljudi ne kliknu da otvore web stranicu na kojoj se nalazi tekst, nego pročitaju samo njegovu objavu.

“Iako ja nisam autor tog teksta, nego je neko treći autor, oni se nadovežu samo na tu moju rečenicu, napadaju mene. Ulaziti u rasprave s tim ljudima, bilo šta objašnjavati, mislim da bi to zapravo bilo trošenje vremena”, smatra fra Ninić.

Uvjeren je da su najjači i najubojitiji komentatori uglavnom botovi ili oni ljudi koje plaćaju političke stranke da ukone sve objave koje se ne slažu s tom politikom.

“Naprimjer, kažu: ‘Ti si katolički i hrvatski, živiš u Tuzli, znaš ko je ovdje u većini.’ Mada, ja puno više imam tih vrijeđanja ili na nekoj osobnoj razini ili na nekoj regionalnoj razini od ljudi koji su iz Hercegovine, ako se bavim nekim temama koje se, naprimjer, tiču Hercegovaca ili Herceg-Bosne, ili već tih ratnih politika. Tako da se ti komentari svode na ‘nikakav si Hrvat, nikakav si katolik, sramotiš Crkvu, sramotiš vjeru, treba te otjerati’”, priča bosanski franjevac.

Najgore je, kaže, što ljudi postavljaju sebe kao neku mjeru svih stvari i onda sebi daju za pravo upravljati ljudskim životima, i govoriti kako bi se on, kao franjevac ili svećenik, trebao ponašati.

“Naprimjer, moje glavne crte bi trebale biti – vjera, ljubav, domovina, da moram podržavati HDZ, da mi je to sva politička priča… da moji stavovi ne smiju nikako korespondirati sa stavovima onih koje oni nazivaju leftardima, ljevičarima, liberalima”, objašnjava i dodaje kako je svako neslaganje dovoljno da ga prijave, osude da je za ubijanje nerođene djece i za pobačaj, te da je homoseksualac.

Nerijetko u komentarima vrijeđaju i njemu bliske osobe, a nakon što ih pročita, Ninić ih uglavnom blokira.

Najotrovniji su, ističe, komentari i statusi na društvenoj mreži X, donedavnom Twitteru.

“Tu je jako puno ljudi koji koriste uličarski žargon, koji, dakle, u toj nekoj svojoj zapjenjenosti, vjernosti, desničarenju, ljevičarenju, pripadnosti nekim političkim partijama i idejama, još i Crkvi, naprimjer, oni su u stanju, dakle, izgovoriti najgnusnije laži, najgnusnije klevete o tebi, najgnusnije optužbe, a da nisu ono što si ti pisao ili govorio uopće ni pročitali niti poslušali, ni pokušali”, kaže.

Prema njemu, svaka kritika, bilo ona na društvenim mrežama ili na portalima, sa sobom povlači da će te dio javnosti označiti kao izdajnika, da si izdajnik vjere, izdajnik naroda, izdajnik svega.

“Tako da, tačno je da mi živimo u toj jednoj vrsti zarobljenosti u nacionalne ili nacionalističke narative”, govori franjavac koji se usudio da kritizira povezanost katoličkog i hrvatskog, odnosno hrvatskog katoličanstva, zbog čega ga na internet platformama još više napadaju oni koji smatraju da im ugrožava ili vrijeđa njihov identitet.

