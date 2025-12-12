Poznat termin sahrane fra Franje Ninića

Poznat je termin posljednjeg ispraćaja fra Franje Ninića, koji je preminuo 11. decembra 2025. godine u 49. godini života. Kako je navedeno, sveta misa zadušnica bit će služena u ponedjeljak, 15. decembra 2025. godine u 12 sati u crkvi svetih Petra i Pavla u Tuzli.

Nakon mise zadušnice, uslijedit će ukop na groblju Borić u Tuzli. Fra Franjo Ninić pripadao je Franjevačkoj provinciji Bosna Srebrena, a njegov odlazak izazvao je tugu među vjernicima, kolegama franjevcima i brojnim prijateljima.

Franjevac Franjo Ninić srednjoškolsko obrazovanje stekao je u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, a teološki studij završio je u Sarajevu. Svećenički red primio je 2006. godine, nakon čega je obavljao kapelansku službu u Kiseljaku i radio u redakciji časopisa „Svjetlo riječi“.

Nakon postdiplomskog studija u njemačkom Münstru, koji je završio 2014. godine, započeo je službu u Tuzli. Od 2019. godine preuzeo je vođenje župe u Zvorniku i Srebrenici, gdje je vodio pastoralni rad u iznimno zahtjevnim okolnostima, a sve vrijeme nastavio je svoju službu i teološki angažman u Tuzli.

Poznat je i po svom pisanju te teološkim promišljanjima, posebno o odnosu vjere i nacionalizma, kao i o izazovima bosanskohercegovačkog društva, o čemu je govorio i u intervjuima za medije.

Vijest o njegovoj smrti izazvala je žalost među vjernicima i kolegama koji ga pamte kao predanog svećenika, posvećenog duhovnom radu, obrazovanju i dijalogu. Iz Franjevačkog samostana Tuzla oprostili su se od fra Franje porukom u kojoj su istakli da je bio brat, prijatelj i čovjek koji je ostavio trag u zajednici, uz citat Maka Dizdara koji je često navodio i sam: „Zemlja je smrtnim sjemenom posijana. Ali smrt nije kraj… Smrću je samo obasjana staza uspona od gnijezda do zvijezda.“