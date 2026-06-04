Finale ABA lige počinje minutom šutnje u čast Edina Avdića

Prvi susret finalne serije ABA lige između Dubaija i Partizana počet će minutom šutnje, kojom će biti odata počast prerano preminulom Edinu Avdiću.

Ova odluka donesena je u dogovoru oba kluba, kao znak poštovanja prema jednom od najpoznatijih i najprepoznatljivijih košarkaških komentatora u regionu.

Avdić je iznenada preminuo u 47. godini, a vijest o njegovoj smrti duboko je pogodila ljubitelje sporta širom regije. Od njega su se putem društvenih mreža oprostili brojni klubovi, košarkaši, treneri i sportski radnici, naglašavajući njegov veliki doprinos košarci i sportskom novinarstvu.

Tokom karijere Edin Avdić izgradio je ugled jednog od najcjenjenijih sportskih novinara i komentatora. Njegov način komentarisanja, znanje i emocija s kojom je pratio košarku ostavili su snažan trag među generacijama gledalaca.

Zbog toga će finalna serija regionalnog takmičenja početi minutom šutnje prije prvog podbacivanja lopte.

Utakmica između Dubaija i Partizana igra se večeras od 18 sati u Coca-Cola Areni u Dubaiju.