Preminula legendarna pjevačica Bonnie Tyler

Legendarna britanska pjevačica Bonnie Tyler preminula je u 75. godini u bolnici u Portugalu, potvrđeno je na njenoj zvaničnoj web stranici.

Kako je saopćeno, Tyler je preminula neočekivano tokom noći, dok se nalazila na liječenju zbog bolesti zbog koje je ranije bila hospitalizirana. Njena porodica i tim zamolili su javnost za privatnost u ovom teškom trenutku, uz najavu da će dodatne informacije biti objavljene naknadno.

Bonnie Tyler ostat će upamćena kao jedan od najprepoznatljivijih glasova svjetske pop i rock scene. Najveću slavu stekla je pjesmama “Total Eclipse of the Heart”, “Holding Out for a Hero” i “It’s a Heartache”, koje su obilježile njenu višedecenijsku karijeru.

Tokom karijere predstavljala je i Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu 2013. godine, a njena muzika ostavila je dubok trag na generacije slušalaca širom svijeta.

Prema ranijim informacijama, pjevačica je u maju bila podvrgnuta hitnom operativnom zahvatu, nakon čega je određeno vrijeme provela u induciranoj komi. Sredinom juna njeno zdravstveno stanje se djelimično poboljšalo, ali je i dalje bila ozbiljno bolesna.