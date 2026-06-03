Oglasio se i Nurkić: Edin je bio izuzetan čovjek

Vijest o smrti Edina Avdića potresla je brojne ljubitelje košarke, ali i sportsku javnost u regionu.

Poznati sportski novinar i komentator preminuo je 3. juna u 47. godini života u svom stanu u Beogradu, nakon komplikacija izazvanih srčanim problemima.

Od Avdića se na društvenim mrežama opraštaju brojni ljubitelji košarke, sportisti, kolege i svi oni koji su godinama pratili njegove prijenose i cijenili znanje, emociju i profesionalnost koju je unosio u sportsko novinarstvo.

Povodom njegove smrti oglasio se i jedan od najboljih bosanskohercegovačkih košarkaša Jusuf Nurkić, koji je poručio da ga je vijest duboko pogodila.

„Šokiran sam. Život je stvarno nepredvidiv i krhak. Edin Avdić je bio izuzetan čovjek, vrhunski profesionalac i pravi radnik koji je košarku volio svim srcem. Decenijama nam je donosio najbolje prenose sa strašću i znanjem koje malo ko ima. Ostavio je dubok trag i uvijek će se pamtiti kao najbolji košarkaški komentator sa ovih prostora. Porodici iskrena sućut.”, napisao je Nurkić na Facebooku.