Na današnji dan preminuo je Josip Broz Tito

Na današnji dan, 4. maja 1980. godine, preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Saveza komunista Jugoslavije i doživotni predsjednik nekadašnje SFRJ.

Vijest o njegovoj smrti tada je zaustavila svakodnevni život u Jugoslaviji. Tito je preminuo u Ljubljani, nakon zdravstvenih komplikacija, a uslijedili su dani žalosti širom bivše države.

Njegova smrt ostala je upamćena i po scenama tuge koje su se mogle vidjeti u javnosti, među kojima je posebno poznat prekid utakmice između Hajduka i Crvene zvezde u Splitu.

I 46 godina kasnije, Titovo naslijeđe izaziva različite reakcije. Dio građana bivše Jugoslavije period njegove vlasti pamti po stabilnosti, ekonomskom razvoju i ideji bratstva i jedinstva, dok drugi podsjećaju na ograničene političke slobode, jednopartijski sistem i represiju prema neistomišljenicima.

Tito je bio jedna od najutjecajnijih političkih ličnosti s prostora bivše Jugoslavije. Kao vođa partizanskog pokreta imao je važnu ulogu u borbi protiv fašizma tokom Drugog svjetskog rata, a nakon rata predvodio je stvaranje i razvoj socijalističke Jugoslavije.

Posebno se ističe njegov raskid sa Staljinom 1948. godine, nakon čega je Jugoslavija krenula putem nesvrstanosti i nastojala zadržati nezavisnu poziciju između velikih svjetskih blokova.

Za Bosnu i Hercegovinu Tito se često spominje kao važna politička figura u očuvanju njenog republičkog statusa u okviru Jugoslavije. Njegova politika zasnivala se na ideji da BiH bude ravnopravna republika, a ne prostor podjele između susjednih republika.

Ipak, Titova vladavina imala je i tamniju stranu. Politički pluralizam nije postojao, kritika vlasti bila je ograničena, a naročito period nakon sukoba sa Staljinom obilježile su represivne mjere prema stvarnim i navodnim protivnicima sistema.

Zbog toga se o Titu i danas govori kroz suprotstavljene poglede. Za jedne je simbol stabilnosti, antifašizma i međunarodnog ugleda Jugoslavije, dok je za druge predstavnik autoritarnog sistema u kojem političke slobode nisu bile zagarantovane.

Bez obzira na različite ocjene, Josip Broz Tito ostaje jedna od najprepoznatljivijih historijskih ličnosti ovog prostora, čije se ime i 46 godina nakon smrti često spominje u zemljama bivše Jugoslavije.