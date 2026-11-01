Danas u BiH oblačno i hladno, na planinama se očekuje snijeg

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno i hladno vrijeme s kišom u većem dijelu zemlje, dok je u planinskim i višim predjelima moguć snijeg. Dnevne temperature zraka kretat će se uglavnom od tri do osam stepeni, a na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa.

Puhat će slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, koji će dodatno pojačavati osjećaj hladnoće.

Jutarnja temperatura zraka iznosit će od jednog do sedam stepeni, dok će na jugu dosezati do 11 stepeni. Tokom dana očekuje se blagi porast temperature, ali će se zadržati hladno i tmurno vrijeme.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, posebno za hronične bolesnike. Padavine, niske temperature, povećana vlažnost zraka i sjeverno strujanje mogli bi pojačati tegobe kod osoba s plućnim i kardiovaskularnim oboljenjima.

Tmurno vrijeme i izraženiji osjećaj hladnoće mogli bi negativno utjecati i na raspoloženje stanovništva. Građanima se preporučuje da odjeću prilagode vremenskim uslovima, izbjegavaju veće fizičke napore i ograniče duži boravak na otvorenom ako imaju hronične zdravstvene tegobe.