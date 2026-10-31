Dodajte lovor u vodu za podove: Jednostavan trik za ugodniji miris doma

Za svježiji miris doma nakon čišćenja nije uvijek potrebno kupovati posebna mirisna sredstva. Jednostavan kuhinjski sastojak, lovorov list, može poslužiti kao dodatak vodi za brisanje podova i ostaviti blag biljni miris u prostoriji.

Za pripremu su potrebni listovi lovora i voda. U šerpu stavite pet do šest listova lovora, prelijte ih litrom vode i zagrijte do ključanja. Potom smanjite temperaturu i ostavite da lagano kuha oko deset minuta.

Pripremljenu tečnost sklonite sa šporeta i ostavite da se malo ohladi. Zatim je procijedite i dodajte jednu do dvije čaše u kantu s vodom za brisanje podova. Krpu dobro ocijedite i prebrišite površine na uobičajen način.

Važno je naglasiti da voda s lovorom nije zamjena za deterdžent niti pouzdano sredstvo za uklanjanje tvrdokornih masnih i zalijepljenih mrlja. Za takvu prljavštinu potrebno je koristiti odgovarajuća sredstva za čišćenje.

Poseban oprez potreban je kod parketa, drvenih podova i laminata. Previše vode može oštetiti osjetljive površine, zbog čega krpa treba biti dobro ocijeđena. Prije korištenja bilo kakvog dodatka za čišćenje preporučljivo je provjeriti upute proizvođača poda.

Voda s lovorom tako može biti jednostavan dodatak redovnom čišćenju za one koji vole diskretne biljne mirise, ali ne treba očekivati da će zamijeniti sredstva namijenjena pranju i održavanju podnih površina.