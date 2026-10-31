Dodajte lovor u vodu za podove: Jednostavan trik za ugodniji miris doma

RTV SLON
Foto: Freepik

Za svježiji miris doma nakon čišćenja nije uvijek potrebno kupovati posebna mirisna sredstva. Jednostavan kuhinjski sastojak, lovorov list, može poslužiti kao dodatak vodi za brisanje podova i ostaviti blag biljni miris u prostoriji.

Za pripremu su potrebni listovi lovora i voda. U šerpu stavite pet do šest listova lovora, prelijte ih litrom vode i zagrijte do ključanja. Potom smanjite temperaturu i ostavite da lagano kuha oko deset minuta.

Pripremljenu tečnost sklonite sa šporeta i ostavite da se malo ohladi. Zatim je procijedite i dodajte jednu do dvije čaše u kantu s vodom za brisanje podova. Krpu dobro ocijedite i prebrišite površine na uobičajen način.

Važno je naglasiti da voda s lovorom nije zamjena za deterdžent niti pouzdano sredstvo za uklanjanje tvrdokornih masnih i zalijepljenih mrlja. Za takvu prljavštinu potrebno je koristiti odgovarajuća sredstva za čišćenje.

Poseban oprez potreban je kod parketa, drvenih podova i laminata. Previše vode može oštetiti osjetljive površine, zbog čega krpa treba biti dobro ocijeđena. Prije korištenja bilo kakvog dodatka za čišćenje preporučljivo je provjeriti upute proizvođača poda.

Voda s lovorom tako može biti jednostavan dodatak redovnom čišćenju za one koji vole diskretne biljne mirise, ali ne treba očekivati da će zamijeniti sredstva namijenjena pranju i održavanju podnih površina.

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