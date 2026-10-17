Fizička aktivnost u djetinjstvu mogla bi olakšati vježbanje u odrasloj dobi

Fizička aktivnost u djetinjstvu mogla bi imati dugoročan uticaj na to koliko će nam kretanje biti naporno u odrasloj dobi. Na to ukazuju rezultati istraživanja američkog Univerziteta Penn State, koji sugerišu da se organizam tokom odrastanja može prilagoditi fizičkim opterećenjima i kasnije trošiti manje energije za određene pokrete.

Istraživanje je provedeno na mladim biserkama, vrsti ptica koje se kreću pretežno hodanjem i trčanjem. Naučnici su pratili njihov razvoj od druge do 16. sedmice života, nastojeći utvrditi može li dodatno fizičko opterećenje u ranoj dobi promijeniti energetsku efikasnost kretanja.

U eksperimentu je učestvovalo 12 ptica, podijeljenih u dvije grupe. Šest ih je tokom odrastanja na jednoj nozi nosilo dodatni teret težak četiri posto njihove tjelesne mase, dok je preostalih šest raslo bez opterećenja, u jednakim uslovima.

Fizička aktivnost u djetinjstvu i prilagođavanje organizma

Od devete sedmice istraživači su ptice postepeno navikavali na hodanje po traci za trčanje. Kada su dostigle 16 sedmica, mjerena je njihova potrošnja energije prilikom stajanja, hodanja bez dodatnog tereta i hodanja s opterećenjem.

Rezultati su pokazali značajnu razliku između dvije grupe.

Ptice koje ranije nisu nosile dodatnu težinu trošile su 23 posto više energije kada bi hodale s teretom. Nasuprot tome, kod ptica koje su odrastale s opterećenjem nije zabilježeno povećanje potrošnje energije tokom takvog hodanja.

Naučnici su primijetili da su se ptice iz druge grupe toliko prilagodile dodatnoj težini da su se s njom kretale čak nešto efikasnije nego bez nje.

Profesor kineziologije Jonas Rubenson, jedan od autora istraživanja, objasnio je da rezultati pokazuju koliko se organizam tokom razvoja može prilagoditi zahtjevima svakodnevnog kretanja.

Šta rezultati mogu značiti za djecu?

Iako je istraživanje provedeno na pticama, njegovi nalazi otvaraju pitanje koliko navike kretanja tokom djetinjstva mogu uticati na fizičku sposobnost u kasnijim godinama života.

Istraživači upozoravaju da su djeca u Sjedinjenim Američkim Državama danas znatno manje fizički aktivna nego prethodne generacije.

Ipak, rezultati eksperimenta ne znače da je dokazano kako će djeca koja više vježbaju automatski trošiti manje energije u odrasloj dobi. Za takav zaključak potrebna su dodatna istraživanja na ljudima.

Studija zasad pokazuje da fizičko opterećenje tokom razvoja može uticati na energetsku efikasnost kretanja kod ispitivanih ptica.