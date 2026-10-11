Kupus salata može biti još ukusnija uz dva jednostavna sastojka

Kupus salata jedan je od najčešćih priloga na našim trpezama, posebno tokom jesenskih i zimskih mjeseci. Priprema se brzo, od svega nekoliko sastojaka, a uz mali dodatak jabučnog sirćeta i šećera može dobiti još ugodniji i uravnoteženiji okus.

Iako se najčešće priprema od svježeg kupusa, soli, ulja i sirćeta, upravo način začinjavanja može napraviti značajnu razliku.

Jabučno sirće daje salati blagu voćnu aromu i osvježavajuću kiselost, dok mala količina šećera ublažava intenzitet sirćeta i povezuje okuse.

Kako pripremiti ukusniju kupus salatu?

Za pripremu je potrebno sitno nasjeckati svježi bijeli ili crveni kupus, staviti ga u posudu i lagano posoliti.

Zatim se dodaju jedna do dvije kašike jabučnog sirćeta i prstohvat šećera, nakon čega se sastojci dobro promiješaju.

Po želji se može dodati malo maslinovog ili suncokretovog ulja.

Salatu je najbolje ostaviti da odstoji desetak minuta prije posluživanja. Za to vrijeme kupus će blago omekšati, a začini će se ravnomjernije rasporediti.

Zašto je važno ne pretjerati sa šećerom?

Šećer se u ovom receptu ne koristi kako bi kupus salata bila slatka, nego kako bi ublažio kiselost sirćeta.

Dovoljan je samo mali prstohvat, a količina se može prilagoditi vlastitom ukusu.

Za dodatnu aromu salati se mogu dodati sjemenke susama, malo bibera ili drugi začini po želji.

Ovakav način pripreme ne zahtijeva posebne kulinarske vještine niti skupe sastojke, a može biti jednostavan način da se poznati prilog posluži u nešto drugačijem izdanju.