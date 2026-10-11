Sve više stranih studenata bira BiH: Njihov broj porastao za gotovo 16 posto

Na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini studira gotovo 6.900 stranih studenata, a njihov broj povećan je za gotovo 16 posto u samo jednoj akademskoj godini. Najviše ih dolazi iz susjednih zemalja, dok se među državama izvan regije posebno izdvaja Indija, čiji državljani sve češće biraju studijske programe u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u akademskoj 2024/2025. godini evidentirano je 6.875 stranih studenata, odnosno 934 više nego godinu ranije, kada ih je bilo 5.941.

Najviše stranih studenata dolazi iz Hrvatske, njih 1.966, zatim Srbije sa 1.905 studenata, Turske sa 1.001 i Crne Gore sa 896. Na petom mjestu nalazi se Indija sa 464 studenta.

Studenti iz ovih pet država čine više od 90 posto ukupnog broja stranih studenata u Bosni i Hercegovini.

Sve veće interesovanje studenata iz Indije

Podaci pokazuju da se broj studenata iz Indije povećao sa 323 na 464 u jednoj akademskoj godini, što predstavlja rast od gotovo 44 posto.

Istovremeno je ukupan broj studenata iz azijskih zemalja porastao sa 1.413 na 1.618.

Značajan dio povećanja broja stranih studenata ipak dolazi iz susjednih država. Broj studenata iz Srbije povećan je za 275, iz Hrvatske za 245, a iz Crne Gore za 151.

Blizina, jezičke sličnosti i povezanost s regijom i dalje imaju važnu ulogu pri izboru mjesta studiranja.

Medicinski fakulteti privlače studente iz cijelog svijeta

Posebno interesovanje stranih državljana bilježe medicinski fakulteti koji nude studijske programe na engleskom jeziku.

Na Medicinskom fakultetu u Foči, koji djeluje u sastavu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, studiraju 772 strana studenta iz 38 zemalja. Najbrojniji su državljani Indije, kojih je 446.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na studiju medicine na engleskom jeziku, upisana su 122 studenta, među kojima je 107 stranih državljana. Najviše ih dolazi iz Njemačke, ali i drugih evropskih zemalja.

Univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2025/2026. godini evidentirao je 855 stranih studenata iz 44 države, što je povećanje od gotovo sedam posto u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Najviše ih studira na Medicinskom, Stomatološkom, Ekonomskom i Elektrotehničkom fakultetu, kao i u Centru za interdisciplinarne studije.

Raste i broj odobrenja boravka zbog obrazovanja

Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, od 2021. do 2025. godine izdato je ukupno 13.331 odobrenje privremenog boravka po osnovu obrazovanja.

Broj godišnje izdatih odobrenja povećan je sa 1.787 u 2021. na 3.497 u 2025. godini.

Ipak, ove podatke ne treba poistovjećivati s brojem upisanih stranih studenata, jer se odobrenja boravka odnose na obrazovanje na različitim nivoima.

Prema evidenciji Službe za poslove sa strancima, početkom oktobra 2026. godine u Bosni i Hercegovini bilo je 2.715 stranih državljana s aktivnim privremenim boravkom po osnovu visokog obrazovanja.

Koliko stranih studenata ostaje u BiH nakon diplomiranja?

Iako raste broj stranih studenata, još nije poznato koliko ih nakon završetka školovanja ostaje živjeti i raditi u Bosni i Hercegovini.

Iz Službe za poslove sa strancima navode da ne postoji objedinjena evidencija o stranim diplomcima koji nakon školovanja mijenjaju osnov boravka zbog zaposlenja ili drugih razloga.

Prema važećim propisima, strani državljani koji žele ostati u BiH radi zaposlenja moraju regulisati boravak po osnovu rada, uz odgovarajuću radnu dozvolu.

Univerziteti ističu da su kvalitet obrazovanja, studijski programi na engleskom jeziku, pristupačniji troškovi života i administrativna podrška važni faktori za privlačenje međunarodnih studenata.

Rast njihovog broja pokazuje da visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini privlače sve raznovrsniju međunarodnu studentsku populaciju, dok pitanje njihovog profesionalnog ostanka u zemlji ostaje otvoreno.