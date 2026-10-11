Danas u BiH oblačno s kišom, tokom dana postepeno razvedravanje

RTV SLON
Vremenska prognoza: Očekuju li nas pljuskovi danas?
Vremenska prognoza: Očekuju li nas pljuskovi danas?

U Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada zemlje.

Oblačno vrijeme s povremenim padavinama zadržat će se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne, kao i u Hercegovini.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 9 do 15 stepeni, na jugu do 18, dok će dnevna iznositi od 10 do 16, a na jugu zemlje do 21 stepen.

pročitajte i ovo

Vijesti

Vremenska prognoza za nedjelju: Kiša i pljuskovi, temperature u padu

BiH

Upaljen žuti meteoalarm u BiH: Najavljeni obilni pljuskovi i grmljavina

Vijesti

Vremenska prognoza za Tuzlu: Oblačno vrijeme, moguća kiša i pljuskovi

BiH

Danas oblačnije i nestabilnije, mjestimično kiša i pljuskovi

BiH

Danas u BiH sunčano i toplo, temperature do 28 stepeni

Vijesti

Vremenska prognoza za 6. oktobar: Sunčano, u Tuzli do 24 stepena

Vijesti

Vremenska prognoza za nedjelju: Kiša i pljuskovi, temperature u padu

Sport

Bosna slavila u Podgorici, Perry predvodio tim do nove pobjede u ABA ligi

Vijesti

Cristiano Ronaldo privremeno udaljen iz reprezentacije Portugala, prijeti mu suspenzija

Vijesti

Pripremate domaći ajvar? Uz ovaj trik paprike ćete mnogo lakše oguliti

Vijesti

Univerzitet u Tuzli poziva učenike na naučnu konferenciju: Prijave do 20. novembra

Učitati više