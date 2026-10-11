Danas u BiH oblačno s kišom, tokom dana postepeno razvedravanje

U Bosni i Hercegovini danas će prije podne preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. Tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada zemlje.

Oblačno vrijeme s povremenim padavinama zadržat će se u centralnim i istočnim dijelovima Bosne, kao i u Hercegovini.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 9 do 15 stepeni, na jugu do 18, dok će dnevna iznositi od 10 do 16, a na jugu zemlje do 21 stepen.