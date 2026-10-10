Pripremate domaći ajvar? Uz ovaj trik paprike ćete mnogo lakše oguliti

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Priprema domaćeg ajvara zahtijeva vrijeme i strpljenje, a jedan od poslova koji može oduzeti dosta vremena jeste uklanjanje kožice s pečenih paprika. Ipak, postoji jednostavan način da se ovaj dio pripreme znatno olakša.

Nakon što paprike ispečete na roštilju ili plinskom plameniku, dok im kožica ne potamni i počne se odvajati, nemojte ih odmah početi guliti. Prebacite ih u posudu koju možete poklopiti ili u vrećicu koja se može zatvoriti.

Paprike ostavite poklopljene oko 10 minuta kako bi se pod utjecajem pare kožica lakše odvojila od mesa. Nakon toga ih ostavite da se još malo ohlade, dovoljno da ih možete sigurno držati rukama.

Kada se prohlade, prstima ili papirnim ubrusom pažljivo uklonite pocrnjelu kožicu. Zatim odstranite peteljke, otvorite paprike i uklonite sjemenke. Ako ih je ostalo uz unutrašnje stijenke, možete ih pažljivo sastrugati tupom stranom noža.

Paprike se mogu peći i u rerni. Rasporedite ih u tepsiju i pecite uz povremeno okretanje, sve dok kožica ne potamni. Nakon pečenja primijenite isti postupak s poklapanjem i parenjem.

Ovaj jednostavan korak može olakšati pripremu paprika za ajvar, ali i za druga domaća jela u kojima se koriste pečene paprike.

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