Kada se kiseli kupus: Narodna vjerovanja kažu da nije svaki dan isti za punjenje bureta

Kada se kiseli kupus, u mnogim domaćinstvima u BiH i danas se osim na temperaturu, so i kvalitet glavica gleda i na stara narodna vjerovanja. Prema običajima koji se prenose s koljena na koljeno, kupus se najčešće stavlja u bure nakon punog Mjeseca, odnosno dok Mjesec opada, jer se vjeruje da tada fermentacija ide mirnije, a glavice ostaju čvršće.

Važno je naglasiti da je riječ o narodnim vjerovanjima, a ne o naučno potvrđenim pravilima. Ipak, takvi običaji i danas imaju svoje mjesto u brojnim domaćinstvima, posebno kod onih koji zimnicu pripremaju po receptima i savjetima starijih.

U našim krajevima često se može čuti da kupus ne treba stavljati „na mlad Mjesec“, jer bi, prema vjerovanju, mogao brže omekšati ili se pokvariti. S druge strane, period nakon punog Mjeseca smatra se povoljnijim, jer se vjeruje da se tada proces kiseljenja odvija sporije i stabilnije.

Ipak, oni koji svake godine kisele kupus dobro znaju da kalendar nije jedini saveznik. Mnogo je važnije da glavice budu zdrave, čvrste i očišćene od oštećenih listova, da bure bude dobro oprano, a količina soli pravilno odmjerena. Ako je jesen neuobičajeno topla, iskusni domaćini savjetuju da se sačeka nekoliko hladnijih dana, jer visoke temperature mogu ubrzati vrenje i uticati na kvalitet rasola.

Zbog toga se u praksi često spajaju običaj i iskustvo. Neko će pogledati u Mjesečev kalendar, neko u vremensku prognozu, a neko će se osloniti na ono što je naučio od roditelja i nane. Upravo u tome je i posebnost pripreme zimnice, jer kiseljenje kupusa nije samo posao, nego i dio porodične tradicije.

Za dobar kiseli kupus, osim narodnih vjerovanja, presudni su pravilna temperatura, dovoljno soli i održavanje rasola. Bure ne bi trebalo stajati na pretoplom mjestu, a rasol se u prvim danima obično pretače kako bi se so ravnomjerno rasporedila. Tako kupus dobija prepoznatljiv miris i okus, a glavice ostaju čvrste i upotrebljive tokom zime.

Narodna vjerovanja o tome kada se kiseli kupus možda nemaju naučnu potvrdu, ali pokazuju koliko je priprema zimnice duboko ukorijenjena u svakodnevni život. U vremenu kada se mnogo toga kupuje gotovo, bure kupusa u podrumu i dalje za mnoge znači sigurnu zimu, domaću kuhinju i običaj koji se ne prepušta zaboravu.