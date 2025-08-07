Domaći mljeveni paradajz bez kuhanja: Tajna zimnice koja čuva svježinu ljeta

Domaći mljeveni paradajz je neizostavan dio bosanske zimnice i mnogima omiljeni način da sačuvaju svježinu ljetnih plodova za hladne mjesece.

Za razliku od klasičnog soka od paradajza koji se obično kuha i gubi dio svoje prirodne arome, ovaj način pripreme omogućava da paradajz ostane svjež, zadrži svoj puni miris i okus, a da pri tome ima dug vijek trajanja, čak do dvije godine.

Upravo zato ga domaćice rado biraju za pripremu zimnice, jer mljeveni paradajz tokom zime postaje savršena baza za supe, paprikaše, sosove i različita variva, a zahvaljujući pripremi bez kuhanja, čuvaju se dragocjene hranjive materije i prirodni ukus svježeg povrća.

Paradajz se melje na mašini za meso

Priprema domaćeg mljevenog paradajza počinje odabiranjem svježih, zrelih plodova koje je potrebno dobro oprati i očistiti, posebno ukloniti tvrdi dio oko peteljke, a zatim ih isjeći na krupnije komade.

Potom se paradajz melje na mašini za meso kroz najkrupnije sito, kako bi zadržao gustu i bogatu strukturu, a ne postao previše tečan poput soka. Kada se dobije ova mirisna smjesa, dodaje se so i vinobran kao prirodni konzervans, a sitno nasjeckano peršunovo lišće daje poseban osvježavajući miris i aromu.

Oni koji vole pikantniji okus mogu dodati i koju ljutu papričicu. Sve se dobro promiješa drvenom kašikom i ostavi da odstoji barem dva sata na sobnoj temperaturi, kako bi se svi okusi proželi i kako bi vinobran počeo djelovati.

Tegle se hermetički zatvaraju

Kada smjesa odstoji i postane ujednačena, ponovo se promiješa i pažljivo sipa u čiste, suhe staklene tegle ili flaše sa širokim otvorom. Važno je da posude budu sterilne kako bi se spriječilo kvarenje, a nakon punjenja zatvaraju se hermetički i odlažu na hladno i tamno mjesto, poput podruma ili smočnice.

Na taj način dobija se domaći mljeveni paradajz koji tokom cijele zime zadržava svježinu, boju i miris ljeta, a uz to olakšava pripremu brojnih jela jer uvijek imate pri ruci gotovu bazu za supe, umake i variva.

Ovaj način pripreme zimnice spoj je tradicionalne domaće prakse i jednostavne metode očuvanja hrane bez kuhanja, koja štedi vrijeme i čuva prirodnu vrijednost paradajza.