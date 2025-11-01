Kremaste paprike u pavlaci: Domaća zimnica koja miriše na djetinjstvo

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Kremaste paprike u pavlaci spadaju među one prave domaće poslastice koje volimo zimi, kada tražimo ukuse koji griju i podsjećaju na kuhinju naših nana. Blage, mliječne i osvježavajuće, savršeno se slažu uz pečeno meso, krompir, hljeb ili jednostavno kao lagani obrok uz sezonsku salatu.

Sastojci za kremaste paprike u pavlaci

Za pripremu ove jednostavne, ali izuzetno ukusne zimnice, potrebno je:

  • 3 kilograma mesnatih babura (najbolje crvenih)
  • 1 litar kisele pavlake (20% masti)
  • 1 litar jogurta
  • 1 kašika soli
  • 1 kašika šećera
  • 200 mililitara ulja
  • 100 mililitara alkoholnog sirćeta

Priprema paprike

Paprike se najprije operu, očiste od sjemenki i peteljki, a zatim isijeku na trake ili krupnije komade.

U većem loncu zagrije se voda kojoj se dodaju so, šećer, ulje i sirće. Kada tečnost proključa, u nju se kratko ubace paprike da se blanširaju – dovoljno je 2 do 3 minute, tek da omekšaju, ali da ne izgube oblik.

Spajanje sastojaka

Blanširane paprike se izvade, ocijede i ostave da se ohlade. U posebnoj posudi pomiješaju se pavlaka i jogurt, a po želji se doda još malo soli kako bi smjesa bila punijeg ukusa.

Slaganje i čuvanje

U čiste, suhe tegle slaže se red paprika, pa red smjese od pavlake i jogurta, sve do vrha. Tegle se dobro zatvore i čuvaju u frižideru ili na hladnom mjestu.

Domaći ukus iz tegle

Paprike u pavlaci su spremne za konzumaciju već nakon dan-dva, kada se ukusi sjedine. Kremaste, blago kiselkaste i osvježavajuće, ove paprike su odličan dodatak svakom obroku i pravi način da se u zimskim danima prizove miris i boja ljeta.

pročitajte i ovo

Magazin

Neodoljivi miris doma: Punjeni kruh s maslacem, češnjakom i sirom

Magazin

Domaći sirup za imunitet koji su koristile naše nane

Magazin

Titov ajvar u dvije boje: Recept koji je postao dio kulinarske...

Magazin

Recept za hljeb koji se ne mijesi: Jednostavan i savršen za...

Magazin

Domaći mljeveni paradajz bez kuhanja: Tajna zimnice koja čuva svježinu ljeta

Magazin

Isprobali smo: Dva punjena patlidžana, ljetno jelo koje hladi dušu i...

Magazin

Farmaceut savjetuje: Evo zašto nije pametno piti kafu uz lijekove

Istaknuto

U Tuzli sutra protestna šetnja zbog seksualnog iskorištavanja maloljetnica

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Puljić: SAD pasivan prema OHR-u, BiH prepuštaju Evropskoj uniji i EUFOR-u

Vijesti

Značajan uspjeh bh. istraživača u Indiji

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]