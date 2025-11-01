Kremaste paprike u pavlaci: Domaća zimnica koja miriše na djetinjstvo

Kremaste paprike u pavlaci spadaju među one prave domaće poslastice koje volimo zimi, kada tražimo ukuse koji griju i podsjećaju na kuhinju naših nana. Blage, mliječne i osvježavajuće, savršeno se slažu uz pečeno meso, krompir, hljeb ili jednostavno kao lagani obrok uz sezonsku salatu.

Sastojci za kremaste paprike u pavlaci

Za pripremu ove jednostavne, ali izuzetno ukusne zimnice, potrebno je:

3 kilograma mesnatih babura (najbolje crvenih)

1 litar kisele pavlake (20% masti)

1 litar jogurta

1 kašika soli

1 kašika šećera

200 mililitara ulja

100 mililitara alkoholnog sirćeta

Priprema paprike

Paprike se najprije operu, očiste od sjemenki i peteljki, a zatim isijeku na trake ili krupnije komade.

U većem loncu zagrije se voda kojoj se dodaju so, šećer, ulje i sirće. Kada tečnost proključa, u nju se kratko ubace paprike da se blanširaju – dovoljno je 2 do 3 minute, tek da omekšaju, ali da ne izgube oblik.

Spajanje sastojaka

Blanširane paprike se izvade, ocijede i ostave da se ohlade. U posebnoj posudi pomiješaju se pavlaka i jogurt, a po želji se doda još malo soli kako bi smjesa bila punijeg ukusa.

Slaganje i čuvanje

U čiste, suhe tegle slaže se red paprika, pa red smjese od pavlake i jogurta, sve do vrha. Tegle se dobro zatvore i čuvaju u frižideru ili na hladnom mjestu.

Domaći ukus iz tegle

Paprike u pavlaci su spremne za konzumaciju već nakon dan-dva, kada se ukusi sjedine. Kremaste, blago kiselkaste i osvježavajuće, ove paprike su odličan dodatak svakom obroku i pravi način da se u zimskim danima prizove miris i boja ljeta.