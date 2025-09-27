Titov ajvar u dvije boje: Recept koji je postao dio kulinarske historije

Josip Broz Tito bio je poznat kao veliki hedonista i ljubitelj domaće kuhinje, a među specijalitetima koji su zauzimali posebno mjesto nalazio se ajvar u dvije boje – crvenoj i zelenoj. Ovaj recept, koji se i danas prenosi kao dio kulinarske tradicije, pripremao je njegov kuhar Škrba.

Za razliku od mnogih varijanti, Titov ajvar je poseban po tome što se ne koristi šećer, priprema se od pečenih paprika i patlidžana, a sprema se u dvije varijante – crvenoj i zelenoj. Proces podrazumijeva pečenje povrća na plotni, pažljivo cijeđenje i mlevenje, a zatim kuhanje u ulju uz dodatak soli i esencije. Tajna dugotrajnosti krije se u zagrijavanju tegli, stvaranju zaštitne korice i hlađenju u ćebetu, što ovaj recept čini ne samo ukusnim već i praktičnim.

Titov ajvar nije samo zimnica, već i dio historije jugoslovenske kuhinje, spoj tradicije i jednostavnih sastojaka koji podsjećaju na jedno vrijeme i običaje koje mnogi i danas čuvaju.