Univerzitet u Tuzli poziva učenike na naučnu konferenciju: Prijave do 20. novembra

Univerzitet u Tuzli pozvao je učenike da učestvuju na prvoj naučnoj konferenciji učenika i studenata „Mladi u nauci i tehnologiji, od ideje do inovacije“, koja će biti održana 11. decembra 2026. godine na Tehnološkom fakultetu. Zainteresovani učenici mogu prijaviti svoje istraživačke i stručne radove najkasnije do 20. novembra.

Konferencija se organizuje u okviru obilježavanja Dana nauke Federacije Bosne i Hercegovine, a cilj je podsticanje mladih na istraživački rad, razvoj inovativnih ideja i povezivanje s akademskom zajednicom.

Iz Tehnološkog fakulteta pozvali su škole da informacije o konferenciji proslijede nastavnicima i učenicima zainteresovanim za nauku, tehnologiju i istraživanje.

Koje teme učenici mogu prijaviti?

Učenici mogu pripremati radove iz oblasti hrane, prehrane i prehrambenih tehnologija, zaštite okoliša i održivog razvoja, primjene hemije u tehnološkim procesima, industriji i svakodnevnom životu, kao i poljoprivrede, biljaka i prirodnih resursa.

Radovi mogu uključivati obradu stručne literature, praktične primjere, jednostavnija istraživanja ili vlastite prijedloge i inovativna rješenja.

Organizatori posebno ohrabruju učenike da uz podršku nastavnika i mentora odaberu teme povezane sa svojim obrazovanjem i svakodnevnim životom.

Na jednom radu može učestvovati najviše pet učenika, dok jedan nastavnik može biti mentor na više prijavljenih radova.

Naučna konferencija učenika i studenata uključuje i takmičenje

Prijavljeni učenici moći će svoje radove predstaviti kroz usmeno izlaganje u trajanju do deset minuta ili putem poster prezentacije.

Poster prezentacije dostavljaju se elektronskim putem i nije ih potrebno štampati.

Za učenike i nastavnike kojima je potrebna pomoć prilikom izbora teme, pripreme istraživanja ili predstavljanja rezultata bit će dostupna stručna podrška osoblja Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

U okviru konferencije bit će organizovan i takmičarski dio programa, tokom kojeg će se vrednovati učenički radovi i prezentacije, a najuspješniji učesnici bit će nagrađeni.

Svim učenicima koji učestvuju na konferenciji, kao i njihovim nastavnicima mentorima, bit će dodijeljeni certifikati o učešću.

Prijave otvorene do 20. novembra

Rok za dostavljanje sažetaka radova je 20. novembar 2026. godine. Sažetak može sadržavati najviše 300 riječi i ujedno predstavlja prijavu za učešće na konferenciji.

Prijave je potrebno poslati na e-mail adresu [email protected].

Nakon prihvatanja prijava, učesnici će dobiti detaljne upute o pripremi usmenih izlaganja i poster prezentacija, dok će sažeci prihvaćenih radova biti objavljeni u Zborniku sažetaka konferencije.

Prva naučna konferencija učenika i studenata „Mladi u nauci i tehnologiji, od ideje do inovacije“ bit će održana 11. decembra na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.