Promocija bachelora i magistara Univerziteta u Tuzli bit će održana 2. i 3. decembra u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, u okviru obilježavanja 50 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove. Univerzitet je objavio raspored svečanosti po fakultetima, a promocije će tokom oba dana biti organizovane u tri termina.

Ovogodišnja svečanost održava se pod sloganom „50 godina Univerziteta u Tuzli, ponosni na prošlost, gradimo budućnost“, kojim se obilježava pola stoljeća obrazovanja brojnih generacija studenata.

Svečani program okupit će diplomante, njihove porodice, profesore i predstavnike akademske zajednice, a zbog velikog broja učesnika promocije su raspoređene u više grupa.

Promocija bachelora i magistara: Raspored za 2. decembar

Prvog dana, u srijedu, 2. decembra, svečanosti će početi u 10 sati promocijom bachelora i magistara Medicinskog fakulteta, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta i Akademije dramskih umjetnosti.

Druga grupa na rasporedu je u 12 sati, kada će biti promovisani diplomanti Odsjeka zdravstvenih studija.

Istog dana, u 14 sati, svečana promocija bit će održana za bachelore i magistre Ekonomskog i Farmaceutskog fakulteta.

Koji fakulteti imaju promociju 3. decembra?

U četvrtak, 3. decembra, program će također početi u 10 sati. U prvoj grupi bit će diplomanti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport te Prirodno-matematičkog fakulteta.

Druga grupa, zakazana za 12 sati, obuhvatit će bachelore i magistre Tehnološkog i Pravnog fakulteta.

Posljednja svečanost održat će se u 14 sati, kada će diplome biti promovisane za završene studente Mašinskog fakulteta i Fakulteta elektrotehnike.

Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada

Svečana promocija bachelora i magistara dio je obilježavanja velikog jubileja Univerziteta u Tuzli, koji ove godine slavi 50 godina postojanja.

Univerzitet je tokom pet decenija obrazovao brojne generacije stručnjaka iz različitih oblasti, a ovogodišnje promocije predstavljaju jedan od centralnih događaja obilježavanja jubileja.

Sve svečanosti bit će održane u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, prema objavljenom rasporedu od 2. i 3. decembra, s početkom u 10, 12 i 14 sati.