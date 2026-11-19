Amar Memić mogao bi nastaviti karijeru u njemačkoj Bundesligi, nakon što se za njegove usluge, prema nezvaničnim informacijama, zainteresovao Hoffenheim. Reprezentativac Bosne i Hercegovine odličnim nastupima za češku Viktoriju Plzen privukao je pažnju klubova iz jačih evropskih prvenstava, a mogućnost transfera ponovo je aktuelna uoči zimskog prijelaznog roka.

Prema informacijama koje prenose domaći sportski mediji, Hoffenheim prati igre 25-godišnjeg fudbalera i analizira njegove nastupe, ali konkretni pregovori još nisu započeli.

Za sada nema zvanične ponude njemačkog kluba, niti potvrde da su predstavnici Hoffenheima kontaktirali Viktoriju Plzen ili samog igrača.

Amar Memić sve zanimljiviji evropskim klubovima

Memić je tokom boravka u češkom prvenstvu napravio značajan iskorak u karijeri, a dobrim igrama u dresu reprezentacije BiH dodatno je skrenuo pažnju na sebe.

Njegove nastupe u prethodnom periodu pratili su i drugi evropski klubovi. Među zainteresovanima su se ranije spominjali francuski Lyon i nizozemski Ajax. Posebno su zapažene njegove igre u evropskim takmičenjima, gdje je dobio priliku odmjeriti snage s kvalitetnim protivnicima i pokazati svoje mogućnosti na međunarodnoj sceni.

Bh. reprezentativac u januaru ove godine produžio je ugovor s Viktorijom Plzen do 2029. godine, što češkom klubu daje dobru pregovaračku poziciju u slučaju konkretnih ponuda.

Iako se zasad govori samo o interesovanju Hoffenheima, predstojeći zimski prijelazni rok mogao bi donijeti nove informacije o budućnosti bosanskohercegovačkog reprezentativca.