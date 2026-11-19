Uniforme policajaca u GTA VI imaju nešto zajedničko s uniformama koje nose policijski službenici u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iako su ulice Vice Cityja hiljadama kilometara daleko od naših gradova, kombinacija boja i izgled policijske odjeće mogli bi mnogima djelovati iznenađujuće poznato.

Grand Theft Auto VI danas je zvanično stigao na tržište, a dok igrači istražuju novi svijet popularnog serijala, nama je za oko zapeo jedan zanimljiv detalj. Policajci u igri nose uniforme koje na prvi pogled prilično podsjećaju na nove uniforme policijskih službenika u FBiH.

Svijetloplavi gornji dio, tamnoplavi prednji dio majice, tamne pantalone i policijske kape samo su neki od detalja koji povezuju ova dva izgleda.

Ako se zanemare palme, sportski automobili i neonska svjetla Vice Cityja, pojedini policajci iz igre gotovo bi se uklopili u prizore s naših ulica.

Sličnost uniformi u GTA VI i Federaciji BiH

Izgled jedinstvenih policijskih uniformi u Federaciji BiH javnosti je predstavljen još u augustu 2023. godine, dok su gotove uniforme zvanično promovisane 20. februara 2025. u Zenici. Njihovo uvođenje u svakodnevnu upotrebu odvijalo se postepeno, od kantona do kantona.

Njihov izgled utvrđen je ranije, Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi koju je Vlada Federacije BiH donijela u julu 2023. godine. Uvođenje novih uniformi odvijalo se postepeno, a tokom 2025. godine počeli su ih koristiti policijski službenici u više kantona.

Cilj promjena bio je ujednačiti izgled policijskih uniformi na području Federacije BiH, uz zadržavanje odgovarajućih službenih oznaka.

Naravno, sličnost ne znači da je Rockstar Games inspiraciju pronašao baš u Bosni i Hercegovini. Policijske uniforme širom svijeta često koriste plave i tamne tonove, a dizajn policajaca u GTA VI prati izgled službi u izmišljenom američkom gradu.

Ipak, kada se uporede fotografije naših policijskih službenika i kadrovi iz igre, sličnost je zanimljiva, posebno kada je riječ o kombinaciji boja, kroju majica i izgledu kapa.

Razlike su, naravno, u službenim oznakama, amblemima i natpisima, jer policajci u GTA VI pripadaju izmišljenim policijskim službama američke savezne države Leonida.