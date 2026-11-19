Gradsko vijeće njemačkog Heidelberga većinom glasova donijelo je odluku kojom se ženama dozvoljava kupanje bez gornjeg dijela kupaćeg kostima na gradskim otvorenim bazenima. Nova pravila primjenjivat će se od naredne sezone kupanja, a cilj odluke je osigurati jednaka prava svim posjetiocima, bez obzira na spol.

Odluka se odnosi na dva gradska otvorena bazena, a usvojena je na prijedlog političkih stranaka lijevog centra i krajnje ljevice. Iz gradske uprave poručili su da će pratiti primjenu novih pravila te da postoji mogućnost njihovog mijenjanja ukoliko se pojave negativne posljedice.

Prema dosadašnjim pravilima, muškarcima je bilo dozvoljeno kupanje bez gornjeg dijela kupaćeg kostima, dok ženama nije. Predlagači smatraju da takva praksa nije u skladu s principima ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije.

Kupanje u toplesu već dozvoljeno u drugim njemačkim gradovima

Heidelberg se ovom odlukom pridružio gradovima poput Berlina, Münchena, Kölna i Göttingena, gdje je ženama već omogućeno kupanje bez gornjeg dijela kupaćeg kostima.

Pravila se ipak razlikuju od grada do grada. U saveznoj pokrajini Baden-Württemberg takvo kupanje dozvoljeno je u Karlsruheu, djelimično u Pforzheimu, dok je u Heilbronnu i dalje zabranjeno.

U Njemačkoj ne postoji jedinstven državni propis koji reguliše ovo pitanje, pa odluke donose lokalne vlasti ili upravitelji bazena, kroz vlastite pravilnike.