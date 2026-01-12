Zašto žene varaju: Istina koju muškarci često ne žele da čuju

Često se kaže da je ženska prevara drugačija od muške, a psiholozi ističu da ta razlika leži u motivima. Dok muškarci nerijetko varaju impulsivno i bez dubljeg promišljanja, žena se na taj korak odlučuje tek kada je emotivno iscrpljena i razočarana odnosom u kojem živi.

Kada žena prevari, to je često znak da je u sebi već donijela odluku da krene ispočetka.

Kada žena počne da se udaljava

Žena će biti vjerna muškarcu dok god se pored njega osjeća voljeno, poštovano i sigurno. U trenutku kada prestane biti sretna, javlja se emotivna distanca koja se s vremenom sve više produbljuje.

Mnogi muškarci tada prave grešku jer uzrok traže na pogrešnom mjestu. Umjesto da se zapitaju gdje su oni pogriješili, počinju sumnjati da postoji neko treći.

Potreba žene za pažnjom često se uzima zdravo za gotovo. Kada se povuče u sebe, prestane dijeliti misli i emocije, muškarac to doživljava kao znak prevare, a ne kao signal da nešto ozbiljno nedostaje u odnosu. U većini slučajeva, problem nije u drugom muškarcu, već u zapostavljenim emocijama.

Šta muškarci često ne žele da vide

Kada muškarac pomisli da ga partnerica vara, u velikom broju slučajeva odgovor leži u njegovom ponašanju. Nedostatak pažnje, hladnoća, zanemarivanje sitnica koje su nekada bile važne, sve to ostavlja dubok trag. Žene pamte kako su se osjećale na početku veze, pamte pažnju, iznenađenja i osjećaj da su važne.

Prije nego što krene u potragu za dokazima i sumnjama, muškarac bi trebao da se zapita da li sluša svoju partnericu, da li primjećuje njen trud i da li joj pokazuje koliko mu znači. Žena rijetko odlazi naglo i bez razloga, a još rjeđe mijenja muškarca ako joj je emotivno ispunjena veza dom u kojem se osjeća sigurno.

Pravo pitanje prije svake sumnje

Ako se muškarac zaista trudi da žena pored njega bude sretna, razloga za sumnju gotovo da nema. Međutim, ako je odnos postao hladan, distanciran i bez nježnosti, njeno neobično ponašanje može imati dublje značenje. I tada uzrok nije prevara sama po sebi, već ono što joj je nedostajalo mnogo ranije.

Zato, prije nego što provjerite da li vas žena vara, zapitajte se da li je sretna. Odgovor na to pitanje često otkriva mnogo više nego bilo kakva sumnja ili potraga za dokazima.