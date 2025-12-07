Tuzlanka Azra Okić nova predsjednica Foruma žena SDP-a

RTV SLON
Azra Okić predsjednica Foruma žena SDP-a / Foto: SDP

U Zenici je održana 6. Izvještajno–izborna konvencija Foruma žena SDP-a BiH, u atmosferi zajedništva i podrške koja je obilježila početak skupa.

Delegatkinje su prije prelaska na radni dio jednoglasno stale uz svoju kolegicu Arijanu Huseinović-Ajanović, poručivši da „nije sama u svojoj borbi“. Naglasile su da vjeruju u rad Tužilaštva i državnih institucija, ali i u nevinost svoje kolegice, jasno ističući važnost međusobne solidarnosti.

Za novi mandat na čelu Foruma žena ponovo je izabrana dr. sci. Azra Okić, kojoj su delegatkinje poklonile jednoglasno povjerenje. Njene zamjenice u narednom mandatu biće Selma Lučkin, Anita Markanović i Dušica Savić, dok je za koordinatoricu Foruma žena imenovana Arijeta Fetišević. U Nadzorni odbor izabrane su Deala Bećirović Helez, Andrea Gajić i Hurija Šećerović, a u koordinaciono tijelo Jasmina Dedić, Jasminka Ahmić i Branka Đurić-Žilić.

U ime Predsjedništva SDP-a BiH obratili su se generalni sekretar Edis Dervišagić i poslovni direktor Elvir Karajbić, istakavši značaj aktivizma žena u stranci. Podsjetili su da Forum žena ima ključnu ulogu u jačanju partije i društva, te da njihov rad donosi stvarne promjene.

Konvencija je još jednom potvrdila snagu i posvećenost žena u SDP-u, njihov kapacitet da se okupe oko zajedničkih vrijednosti i istrajno rade na unapređenju položaja žena i izgradnji pravednijeg, ravnopravnijeg društva.

pročitajte i ovo

Magazin

Vitamini za energiju i imunitet koji ženama mogu donijeti vidljivu promjenu

Politika

Izabran novi predsjednik i Gradski odbor SDP BiH Živinice

Politika

/VIDEO/ Amila Hodžić nakon 20 godina napustila SDP, objasnila i zašto

Politika

Dojava o bombi u Banjoj Luci prekinula svečanu sjednicu Glavnog odbora...

Politika

Predsjedništvo SDP BiH: Nikada nećemo odustati od borbe za BiH u...

Istaknuto

SDP traži hitnu sjednicu Skupštine TK zbog slučaja seksualnog zlostavljanja djevojčica...

Istaknuto

Sjajan nastup: Ismail Zulfić postavio novi seniorski evropski rekord

Istaknuto

Privrednici u FBiH: Povećanje minimalne plate bez smanjenja doprinosa ugroziće mala i srednja preduzeća

Istaknuto

Sutra počinje besplatna škola klizanja za djecu na Panonici

Magazin

Šta se dešava s tijelom kada izbacite šećer na dvije sedmice?

BiH

Kulenović: BiH mora odbaciti hegemonijski jezik koji blokira demokratsku tranziciju

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]