Tuzlanka Azra Okić nova predsjednica Foruma žena SDP-a

U Zenici je održana 6. Izvještajno–izborna konvencija Foruma žena SDP-a BiH, u atmosferi zajedništva i podrške koja je obilježila početak skupa.

Delegatkinje su prije prelaska na radni dio jednoglasno stale uz svoju kolegicu Arijanu Huseinović-Ajanović, poručivši da „nije sama u svojoj borbi“. Naglasile su da vjeruju u rad Tužilaštva i državnih institucija, ali i u nevinost svoje kolegice, jasno ističući važnost međusobne solidarnosti.

Za novi mandat na čelu Foruma žena ponovo je izabrana dr. sci. Azra Okić, kojoj su delegatkinje poklonile jednoglasno povjerenje. Njene zamjenice u narednom mandatu biće Selma Lučkin, Anita Markanović i Dušica Savić, dok je za koordinatoricu Foruma žena imenovana Arijeta Fetišević. U Nadzorni odbor izabrane su Deala Bećirović Helez, Andrea Gajić i Hurija Šećerović, a u koordinaciono tijelo Jasmina Dedić, Jasminka Ahmić i Branka Đurić-Žilić.

U ime Predsjedništva SDP-a BiH obratili su se generalni sekretar Edis Dervišagić i poslovni direktor Elvir Karajbić, istakavši značaj aktivizma žena u stranci. Podsjetili su da Forum žena ima ključnu ulogu u jačanju partije i društva, te da njihov rad donosi stvarne promjene.

Konvencija je još jednom potvrdila snagu i posvećenost žena u SDP-u, njihov kapacitet da se okupe oko zajedničkih vrijednosti i istrajno rade na unapređenju položaja žena i izgradnji pravednijeg, ravnopravnijeg društva.