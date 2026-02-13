KO SDP Tuzla optužio SBiH za zloupotrebu prostorija TK, traže hitnu istragu i očitovanje nadležnih organa

“Kantonalna organizacija SDP BiH Tuzla najoštrije osuđuje korištenje službenih prostorija institucija Tuzlanskog kantona za potrebe održavanja sastanka organa Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

Ukoliko se potvrdi da je jučerašnji sastanak Kantonalnog vijeća SBiH održan u prostorijama koje pripadaju institucijama Tuzlanskog kantona, mišljenja smo da se radi o nedopustivoj zloupotrebi javnih resursa u stranačke svrhe. Ono sto još više zabrinjava je to da je Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović prisustvovao sastanku i dozvolio ovo nedopustivo bahaćenje nad javnim institucijama.

Javne institucije i njihova imovina moraju služiti javnom interesu a ne biti stavljene u funkciju bilo koje političke partije.

Pozivamo nadležne organe Tuzlanskog kantona da hitno ispitaju navedeni slučaj. Očekujemo transparentno utvrđivanje svih činjenica i informisanje javnosti o rezultatima provedenih provjera.

KO SDP BiH Tuzla ostaje dosljedan principu da javni resursi moraju biti izvan stranačkih interesa i dostupni isključivo u skladu sa zakonom”, saopšteno je.