Stručnjaci objavili: Evo koja je idealna težina za žene

Svi mi želimo da dostignemo i zadržimo svoju idealnu težinu, onu u kojoj se osjećamo najugodnije i najlakše, kada nam odjeća prirodno pristaje i kada u ogledalu vidimo verziju sebe koja nam se najviše dopada.

Ipak, čak i kada dostignemo cilj, često toga nismo potpuno svjesni, jer nas novi trendovi i očekivanja vrlo lako navedu da poželimo izgubiti još koji kilogram.

Tada se okrećemo brzim dijetama koje ne donose stvarni rezultat i upadamo u začarani krug. Pitanje je postoji li uopće jasna formula koja bi nam rekla koliko tačno treba da težimo.

Koja je idealna težina za žene?

Nutricionistkinja Branka Mirković za Blic Ženu objašnjava da određeni pokazatelji postoje, ali upozorava da vaga može biti varljiva jer nije svaka manja cifra znak zdravlja.

Postoje situacije u kojima vitka osoba zapravo ima povišen procenat masnoće, jer je tokom dijete gubila mišićnu masu umjesto masnog tkiva. Kada je odnos mišića i masti uravnotežen, tijelo izgleda zdravije i čvršće, dok osobe s višim procentom masnoće, čak i kada imaju manje kilograma, često djeluju mekše i manje zategnuto.

Zbog toga je važan indeks tjelesne masnoće, jednako kao i kvalitetna ishrana i redovna fizička aktivnost. Stručnjakinja ipak naglašava da je svako tijelo drugačije građeno i da ono što za jednu osobu predstavlja idealnu težinu za drugu može biti potpuno neprikladno, iako kilogrami mogu poslužiti kao okvir koji pokazuje krećemo li se u zdravom smjeru.

Koje parametre trebaju žene da gledaju?

Kako bi se lakše snašli, nutricionistkinja preporučuje da se uzme u obzir i građa šake. Uži zglob obično znači da su idealne vrijednosti u donjem dijelu skale, srednje širok vodi ka prosjeku, dok osobe s izraženo širokim zglobom, atletskom građom i više mišića prirodno pripadaju višim vrijednostima normalne težine.

Za žene od osamnaeste do dvadeset pete godine idealna težina kreće se oko 61 kilograma. U ovom periodu metabolizam radi brzo, pa se rezultat lakše održava, posebno ako se u svakodnevicu uključe kardio aktivnosti, vožnja bicikla ili plivanje.

Vitkije djevojke obično su najbliže brojci od 55 kilograma, žene srednje građe oko 61, dok one čvršće građe dostižu oko 67 kilograma. Uz redovan ritam vježbanja, prirodno je unositi više ribe i mesa, integralne žitarice te dovoljno voća i povrća.

Godine i težina

U periodu između dvadeset pete i četrdesete godine idealna težina prosječno iznosi 62,5 kilograma. Metabolizam se lagano usporava, ali se kilograme i dalje relativno lako skida.

Vitkije žene u ovom razdoblju najčešće imaju oko 56,5 kilograma, srednja građa oko 62,5, a one s jačom konstitucijom približno 68,5 kilograma. Ishrana je i dalje raznovrsna, ali treba biti umjerenija, posebno kada je riječ o masnijim mliječnim proizvodima i slasticama, uz obaveznu fizičku aktivnost nekoliko puta sedmično.

Za žene od četrdesete do pedesete godine idealna težina obično je oko 64 kilograma. Nakon četrdeset pete metabolizam je značajno sporiji, pa se kilogrami lako nakupljaju, a teško skidaju. Vitkije žene obično su oko 58 kilograma, srednja građa oko 64, a one krupnije oko 70 kilograma. Preporučuje se laganija ishrana, manje masnih mesa i mliječnih proizvoda, te više voća, povrća i nemasnih izvora proteina. Joga i plivanje mogu biti posebno korisni za očuvanje tonusa i energije.

Nakon pedesete godine idealna težina približno je 66 kilograma. Menopauza donosi promjene hormona i značajno usporavanje metabolizma, pa je dnevni kalorijski unos potrebno smanjiti za nekoliko stotina kalorija.

Svakodnevno je dobro imati četiri do pet manjih obroka, birati nemasno meso, plavu ribu i lagane mliječne proizvode, dok se hljeb, tjestenina, pirinač i krompir preporučuju najviše nekoliko puta sedmično. Vitkije žene obično se kreću oko 60 kilograma, one srednje građe oko 66, a krupnije oko 72 kilograma. Redovno hodanje, plivanje i prilagođene vježbe pomažu u održavanju forme i stabilne težine.

Pravila vezana za žene prosječne visine

Sve navedeno odnosi se na žene prosječne visine oko 170 centimetara. Kako godine prolaze, mišićna masa prirodno se smanjuje, metabolizam usporava, pa je sasvim očekivano da se postepeno prilagođava i prehrana i težina.

Kada se govori o tome koliko kilograma treba da ima žena prosječne visine, okvirne vrijednosti izgledaju ovako, premda uvijek treba uzeti u obzir građu.

Težina ispod 53,5 kilograma smatra se nedovoljnom, raspon od 53,5 do 72 kilograma ulazi u zonu normalne težine, vrijednosti između 72 i 86,5 kilograma govore o povećanoj težini, dok sve iznad toga prelazi u područje prekomjerne težine.