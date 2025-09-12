Statistika za drugi kvartal: FBiH bilježi rast zaposlenosti

U drugom kvartalu 2025. godine u FBiH bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno ili 49,4 posto, a 934.000 osoba izvan radne snage ili 50,6 posto.
Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 781.000 je bilo zaposleno ili 42,3 posto, a 132.000 nezaposleno ili 7,2 posto.
Broj zaposlenih u odnosu na prvi kvartal 2025. godine je povećan za 0,6 posto, a broj nezaposlenih je smanjen za 0,3 posto. U odnosu na drugi kvartal 2024. godine broj zaposlenih povećan je za 1,0 posto a broj nezaposlenih je smanjen za 4,6 posto, pokazuju rezultati Ankete o radnoj snazi za II kvartal 2022. godine koje je objavio Federalni zavod za statistiku.
Ukupan broj aktivnog stanovništva se povećao u odnosu na prvi kvartal 2025. godine za 0,5 posto. U odnosu na drugi kvartal 2024. godine broj aktivnog stanovništva se povećao za 0,1 posto.
Stopa zaposlenosti u drugom kvartalu 2025. godine u odnosu na prvi kvartal 2025. godine povećana je za 0,3 procenta poena, dok je u odnosu na drugi kvartal 2024. godine povećana za 0,4 procentna poena.
Stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu 2025. godine u odnosu na prvi kvartal 2025. godine smanjena je za 0,1 procentnih poena, dok je u odnosu na drugi kvartal 2024. godine smanjena za 0,7 procentnih poena.
U strukturi aktivnog stanovništva 558.000 su muškarci ili 61,2 posto, a 355.000 su žene ili 38,8 posto. U strukturi zaposlenih osoba 496.000 ili 63,6 posto su muškarci dok su 284.000 ili 36,4 posto žene. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 62.000 ili 46,9 posto su muškarci, a 70.000 ili 53,1 posto su žene.
U drugom kvartalu 2025. godine stopa aktivnosti bila je 49,4 posto, stopa zaposlenosti 42, 3 posto i stopa nezaposlenosti 14,5 posto.
Posmatrano prema spolu, skoro dva puta je više aktivnih muškaraca u odnosu na broj aktivnih žena. Stopa aktivnosti muškaraca bila je 62,0 posto, dok je stopa aktivnosti žena 37,5 posto.
Isto se odnosi i na stopu zaposlenosti koja je za muškarce bila 55,1 posto, a za žene 30,1 posto. Stopa nezaposlenosti za muškarce bila je 11,1 posto, a za žene 19,8 posto.