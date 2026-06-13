Otvoren Women 100 Expo: Prvi međunarodni sajam za žene u BiH

Svečanim presijecanjem vrpce u Hotelu Hills u Sarajevu otvoren je Women 100 Shop & Show Expo, prvi međunarodni sajam posvećen ženama u Bosni i Hercegovini.

Događaj je već prvog dana okupio više od 100 izlagača i preko 200 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrđujući potrebu za platformom koja povezuje poduzetnice, kompanije, institucije i građane.

Sajam organizuju Poslovne novine u okviru projekta “Žene u biznisu”, koji ove godine obilježava 15 godina rada na promociji ženskog poduzetništva, ekonomskog osnaživanja žena i afirmacije njihovih poslovnih uspjeha.

Podršku projektu dali su Vlada Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, UN Women i Turistička zajednica Kantona Sarajevo.

Tokom dva dana sajma posjetioci imaju priliku upoznati domaće i međunarodne brendove, prisustvovati panel diskusijama i radionicama, ostvariti poslovne kontakte i upoznati žene koje svojim radom doprinose poslovnoj i društvenoj sceni Bosne i Hercegovine.

Women 100 Shop & Show Expo svečano su otvorili predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo dr. Zlatan Mujak, predstavnica UN Women u BiH Jo-Anne Bishop, izvršna direktorica Poslovnih novina Slađana Kučković i direktorica projekata Poslovnih novina Alena Ahmetspahić-Fočo.

“Prije petnaest godina krenuli smo s idejom da uspješne žene učinimo vidljivijima i da pokažemo koliko doprinose razvoju ekonomije i društva. Danas otvaramo prvi međunarodni sajam za žene u Bosni i Hercegovini i ponosni smo što smo stvorili platformu na kojoj poduzetnice mogu predstaviti svoje proizvode, usluge, ideje i uspjehe. Women 100 nije samo sajam, već mjesto novih prilika, partnerstava i inspiracije za buduće generacije žena”, kazala je Kučković.