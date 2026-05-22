Otvoren Đulistan: Sajam koji spaja umjetnost, tradiciju i male biznise

Dok se na sajmu predstavljaju domaći proizvodi, stari zanati i turistička ponuda regije, jedna priča posebno privlači pažnju. Među iskusnim izlagačima stoji i Emina Džinić, učenica prvog razreda gimnazije, djevojčica koja već pet godina kroz slike priča o svom gradu. Za “Đulistan” nije donijela samo svoje radove, nego i poseban poklon, sliku Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo, mjesta u kojem se sajam održava.

„Ja sam imala zadatak naslikati sliku ove ustanove u kojoj se mi danas nalazimo, a to je Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo u Tuzli. Ta slika biće poklonjena uvaženom gospodinu Gvardijanu. Najviše volim slikati Tuzlu. To je moj rodni grad i imam posebne emocije prema njemu”, priča nam Emina Džinić, učesnica sajma „Đulistan“.

Upravo ideja povezivanja tradicije, kulture i domaćih proizvoda bila je glavna vodilja organizatorima prvog sajma “Đulistan”. Sajam je zamišljen kao mjesto okupljanja malih biznisa, turističkih zajednica i proizvođača koji žele predstaviti autentične proizvode i potencijal agroturizma ovog dijela Bosne i Hercegovine.

„Ovo je prvi sajam koji u Tuzli, pa i u čitavoj regiji obrađuje regiju agroturizma i zdravog življenja. Sve ljude koji dođu očekuje kafa, sok, kolači, znači jako puno razloga da pokupite svoje prijatelje ili porodicu za ruku i dođete i provedete sigurno par jako zanimljivih sati u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo koji se nalazi u centru Tuzle“, rekao je Haris Dedić, jedan od organizatora sajma „Đulistan“.

Na sajmu se mogu pronaći domaći kolači, proizvodi od meda, tradicionalni suveniri, ali i voćni destilati i rakije proizvedene po savremenim standardima. Izlagači kažu da ovakvi događaji predstavljaju priliku da mali proizvođači dođu do novih kupaca i predstave kvalitet domaćih proizvoda.

„Voće naše domaće, znači majevički kraj, nešto Gradačac, bazno je jabuka, šljiva, kruška, grožđe. Imamo jedno specijalno grožđe u Gradačcu, jedan dobar vinograd gdje pravimo grozdu. Hercegovci imaju samo da se postide kada probaju“, kazao je Mato Pejić, učesnik sajma „Đulistan“.

„Kupiti mogu pekmez hurmašicu sa susamom, bez susama, kolač od jabuke, kolač od meda, ovih slatkih đakolija, kuglica, keksa, rolati… Jeste to vi sve sami pravili? Da, ja sa kćerkom“, kazala nam je Faketa Džafić, učesnica sajma „Đulistan“.