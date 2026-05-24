Tuzla dobila novu sajamsku manifestaciju, Đulistan premašio očekivanja

U Tuzli je završen prvi “Đulistan, Sajam agroturizma i zdravog življenja”, koji je protekla dva dana u Hrvatskom kulturnom centru “Sveti Franjo” okupio izlagače, posjetioce i ljubitelje domaćih proizvoda, tradicije i zdravog načina života.

Na prvom izdanju sajma predstavilo se 65 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije, a manifestaciju je posjetilo više od 2.000 građana. Organizatori ističu da je odziv premašio očekivanja i pokazao da postoji veliko interesovanje za domaću proizvodnju, male biznise i sadržaje koji povezuju agroturizam, zdravlje i kulturnu baštinu.

Drugi dan sajma protekao je u znaku promocije uspješnih malih biznisa s područja Tuzlanskog kantona, koji su posjetiocima predstavili svoje proizvode. Program su upotpunila stručna predavanja i paneli posvećeni ljekovitom bilju i apiterapiji, uz poruke o važnosti očuvanja prirode i zdravijeg načina života.

Poseban dio programa bio je nastup KUD-a “Modrački mornari” iz Šerića. Članovi društva, obučeni u autentične tradicionalne nošnje, izveli su splet narodnih igara katoličkog življa iz okoline Tuzle i Živinica pod nazivom “Đem tam, đem vam”. Njihov nastup publika je ispratila snažnim aplauzom.

“Presretni smo odzivom građana i energijom k