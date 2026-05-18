ĐULISTAN: U Tuzli se u maju održava jedinstven Sajam agroturizma i zdravog življenja

Tuzla će 22. i 23. maja 2026. godine biti domaćin jedinstvenog događaja – manifestacije “ĐULISTAN – Sajam agroturizma i zdravog življenja”, koja će se održati u prelijepom ambijentu Hrvatskog kulturnog centra “Sveti Franjo”.

Ovaj sajam, koji organizuju Udruženje Porodični Ruralno Edukativni Centar (PREC) i Agencija “PRO fM”, uz podršku API Riznice Handalić, donosi potpuno nov i osvježen pristup promociji domaće proizvodnje, ruralnog turizma i zdravih životnih navika.

ĐULISTAN nije samo klasični prodajni sajam; to je mjesto na kojem se susreću tradicija, vrhunski kvalitet i lokalne razvojne priče. Tuzlanski kanton i ovaj dio Bosne i Hercegovine posjeduju izuzetan potencijal u poljoprivredi, stočarstvu, proizvodnji ljekovitog bilja i pčelarstvu. Organizatori su prepoznali to bogatstvo i odlučili ga predstaviti kroz tematske izlagačke zone koje će posjetiocima pružiti autentičan doživljaj ruralnog prostora.

Kvalitet ispred kvantiteta: Traže se priče koje inspirišu

Ono što ĐULISTAN izdvaja iz “mora sličnih” manifestacija jeste jasan fokus na kvalitet i prezentaciju. Želja organizatora je okupiti proizvođače i seoska domaćinstva koji se ne stide svoje priče, koji sa ponosom predstavljaju svoj rad i čiji se proizvodi ističu vrhunskim kvalitetom i estetikom.

“Cilj nam je da na jednom mjestu objedinimo najkvalitetniju ponudu iz domena agroturizma i domaće proizvodnje. U mnoštvu istih, mi tražimo one posebne – izlagače koji će ovoj manifestaciji dati specifičan ‘štih’ i odvojiti je od svih drugih događaja u regiji,” poručuju organizatori.

Dvodnevni program posvećen zdravlju i razvoju

Pored izložbeno-prodajnog dijela, u kojem će posjetioci moći degustirati i kupiti med, prirodnu kozmetiku, ljekovito bilje, tradicionalne delicije i rukotvorine, ĐULISTAN donosi i bogat prateći program.

Sajam će tokom dva dana biti platforma za edukaciju i stručne razgovore. Poseban akcenat bit će stavljen na dvije važne teme kroz panel diskusije:

 Apiterapija – potencijal pčelinjih proizvoda u zdravstvu i turizmu

 Agroturizam u Tuzlanskom kantonu – trenutno stanje, neiskorišteni potencijali i prilike za razvoj seoskih domaćinstava

Bilo da ste ljubitelj zdrave hrane, tražite ideje za vikend odmor na selu, ili ste profesionalac u oblasti turizma i poljoprivrede, ĐULISTAN je događaj koji ne smijete propustiti.

Sve informacije o načinu prijave za izlagače i detaljnom programu manifestacije bit će uskoro dostupne javnosti za zvaničnim stranicama sajma – OVDJE