Danas drugi dan sajma Đulistan u Tuzli, ulaz za posjetioce slobodan

Drugi dan sajma Đulistan održava se danas, u subotu, 23. maja 2026. godine, u Hrvatskom kulturnom centru “Sveti Franjo” u Tuzli.

Program je počeo u 10 sati otvaranjem drugog dana sajma, nakon čega se od 11 do 12 sati u Galeriji HKC-a održala radionica pod nazivom “Med, ljekovito bilje i prirodni proizvodi”.

Od 13 do 14 sati na glavnoj bini HKC-a planiran je brifing o temi “Apiterapija kao spoj zdravlja, pčelarstva i turističke ponude”, dok je u 14 sati predviđen nastup KUD-a “Modrački mornari”.

Program se nastavlja od 14:30 do 15:30 sati prezentacijom agroturističke ponude na glavnoj bini HKC-a.

U 16 sati planirane su kratke prezentacije izlagača i promotivne priče pod nazivom “Kako sam došao do toga?”, tokom kojih će izlagači predstaviti svoje proizvode i govoriti o putu od ideje do finalnog proizvoda.

Dodjela zahvalnica izlagačima i zatvaranje sajma planirani su od 18 do 19 sati.

Ulaz za posjetioce je slobodan.