Više od 311 hiljada nezaposlenih u BiH, nezaposlenost mladih porasla na 32,9 posto

Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini krajem augusta bilo je 311.107 nezaposlenih osoba. U odnosu na juli, broj nezaposlenih povećan je za 1.576 osoba, odnosno 0,51 posto, dok je u odnosu na august prošle godine smanjen za 11.014 osoba ili 3,42 posto.

Nezaposlenost je u augustu smanjena u Republici Srpskoj za 202 osobe i Brčko distriktu za 12 osoba, dok je u Federaciji BiH povećana za 1.790 osoba, odnosno 0,71 posto.

Među registrovanim nezaposlenima 186.142 su žene, što čini gotovo 60 posto ukupnog broja. Najviše osoba na evidencijama ima srednju stručnu spremu, 89.112, dok je 97.156 kvalifikovanih radnika. Visoku stručnu spremu ima 27.940 nezaposlenih.

Tokom augusta na evidencije je prijavljeno 12.360 novih osoba koje traže posao, dok je sa evidencija brisano 10.844 osoba. Od ukupnog broja brisanih, njih 5.860, odnosno 54,04 posto, zaposleno je.

Istovremeno, poslodavci su zavodima i službama za zapošljavanje prijavili 3.702 potrebe za zapošljavanjem novih radnika. U istom periodu registrovano je 9.096 prestanaka radnog odnosa.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u julu je bilo zaposleno 852.603 osoba, što je 0,3 posto manje nego mjesec ranije. Broj zaposlenih žena smanjen je za 0,7 posto.

Podaci Ankete o radnoj snazi za drugi kvartal pokazuju da je radnu snagu u BiH činilo 1,392 miliona osoba. Od toga je 1,223 miliona bilo zaposleno, a 169 hiljada nezaposleno.

Anketna stopa nezaposlenosti iznosila je 12,2 posto, što je za 0,8 procentnih poena više nego u prvom kvartalu. Stopa zaposlenosti smanjena je sa 43 na 42,6 posto.

Posebno zabrinjava podatak o nezaposlenosti mladih. Stopa nezaposlenosti osoba od 15 do 24 godine u drugom kvartalu iznosila je 32,9 posto, što je za 2,8 procentnih poena više nego u prvom kvartalu ove godine.