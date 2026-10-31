Žene iz Gračanice traže odgovornost pravosuđa zbog presude Nedimu Avdiću, građani pozvani da potpišu protestnu notu

Neformalna lobi grupa žena Gračanica, u saradnji s organizacijama i aktivistkinjama iz Tuzlanskog kantona i ostatka Bosne i Hercegovine, uputila je protestnu notu nadležnim pravosudnim institucijama zbog nepravosnažne presude Nedimu Avdiću, osuđenom na godinu zatvora za trgovinu ljudima povezanu sa seksualnim iskorištavanjem dvije djevojčice. Pokrenuto je i prikupljanje javne podrške protestnoj noti, a građani i organizacije pozvani su da je potpišu.

Protestna nota upućena je predsjedniku Kantonalnog suda u Tuzli, Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i glavnom kantonalnom tužiocu Tuzlanskog kantona. O inicijativi su obaviješteni i Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, Gender centar FBiH te nadležne parlamentarne komisije.

Organizacije koje stoje iza inicijative smatraju da izrečena kazna otvara ozbiljna pitanja o zaštiti djece, načinu sankcionisanja krivičnih djela seksualnog iskorištavanja i odgovornosti institucija.

Posebno izražavaju zabrinutost zbog činjenice da je Avdiću nakon izricanja presude ukinut pritvor i da je pušten na slobodu.

Šta se traži od Kantonalnog suda i Tužilaštva TK?

U protestnoj noti organizacije zahtijevaju jasno javno obrazloženje izrečene kazne, posebno razloga zbog kojih je prihvaćen sporazum o priznanju krivnje i načina na koji je odmjerena sankcija.

Traže da nadležni organi, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, razmotre postupanje prilikom zaključivanja i prihvatanja sporazuma, uključujući vrednovanje težine krivičnog djela i položaja djece koja su preživjela seksualno iskorištavanje.

Od Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona očekuju dodatno pojašnjenje kriterija na osnovu kojih je zaključen sporazum, uz poštovanje zakonskih ograničenja i zaštitu osjetljivih podataka.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH pozvano je da razmotri postojeće standarde i praksu postupanja u predmetima trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja djece.

Jedan od ključnih zahtjeva odnosi se na sigurnost djevojčica, osiguravanje psihosocijalne podrške i sprečavanje njihove dodatne traumatizacije tokom institucionalnih postupaka i javnog izvještavanja.

Organizacije također traže transparentno informisanje o nastavku krivičnog postupka protiv ostalih optuženih, bez ugrožavanja prava na pravično suđenje.

Tužilaštvo TK ranije obrazložilo sporazum o priznanju krivnje

Kantonalni sud u Tuzli 29. oktobra izrekao je Nedimu Avdiću iz Živinica nepravosnažnu kaznu zatvora od godinu dana, nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje koji je 22. oktobra zaključio s Kantonalnim tužilaštvom TK.

Prema saopćenju Suda, Avdić je proglašen krivim zbog krivičnog djela trgovine ljudima, jer je u periodu od sredine 2024. do jula 2025. godine seksualno iskorištavao dvije maloljetne djevojčice, znajući da su žrtve trgovine ljudima.

Kantonalno tužilaštvo TK naknadno je pojasnilo da je sporazum zaključen zbog njegovog značaja za širi krivični postupak. Kako su naveli, priznanje krivnje, izraženo kajanje i saradnja optuženog imali su ključnu ulogu prilikom zaključivanja sporazuma.

Predmet obuhvata ukupno 12 optuženih, među kojima je sedam policijskih službenika Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Postupak protiv preostalih 11 optuženih se nastavlja, uz poštovanje pretpostavke nevinosti do pravosnažnog okončanja postupka.

U protestnoj noti naglašeno je da zahtjevi nisu usmjereni protiv nezavisnosti pravosuđa niti predstavljaju poziv na prejudiciranje ishoda postupka, nego na dosljednu primjenu zakona, zaštitu djece i odgovornost institucija.

Pokrenuto prikupljanje potpisa podrške protestnoj noti

Neformalna lobi grupa žena Gračanica pozvala je građane, organizacije civilnog društva, ženske organizacije i aktivistkinje da javno podrže inicijativu.

Putem društvenih mreža otvoreno je prikupljanje potpisa podrške protestnoj noti, a iz Grupe poručuju da žele objediniti podršku pojedinaca i organizacija kako bi zahtjevi prema nadležnim institucijama imali što širu podršku javnosti.

Građani koji žele podržati inicijativu mogu to učiniti putem objave Neformalne lobi grupe žena Gračanica na Facebooku.

PROTESTNA NOTA: Pristupite objavi i ostavite potpis podrške

Iz Grupe su pozvali sve koji su reagovali na presudu da podršku iskažu potpisivanjem protestne note, a ne isključivo komentarima na društvenim mrežama.

Administratorice stranice evidentirat će pristiglu podršku, dok će koordinacioni tim i partnerske organizacije naknadno obavijestiti javnost o daljnjim aktivnostima.

Organizacije koje su uputile protestnu notu očekuju pisane odgovore nadležnih institucija i informacije o radnjama preduzetim u okviru njihovih zakonskih ovlaštenja.