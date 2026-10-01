Ifeta Karić prvostepeno osuđena na 10 godina zatvora zbog ubistva supruga

Kantonalni sud u Tuzli prvostepeno je osudio Ifetu Karić na 10 godina zatvora zbog ubistva supruga u Donjoj Orahovici kod Gračanice. Presuda je nepravosnažna.

Prema navodima iz presude, Karić je proglašena krivom da je 21. septembra 2025. godine u poslijepodnevnim satima, u porodičnoj kući u Donjoj Orahovici, suprugu nanijela ubodnu ranu nožem u predjelu stomaka.

Oštećeni je zadobio teške i po život opasne povrede, od kojih je istog dana preminuo.

Sud ju je oglasio krivom za krivično djelo ubistvo iz člana 166. stav 2. tačka f) Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i izrekao kaznu zatvora u trajanju od deset godina.

Nakon objave presude Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim je optuženoj ukinut pritvor, nakon čega je puštena na slobodu.

S obzirom na to da presuda nije pravosnažna, primjenjuje se načelo pretpostavke nevinosti prema kojem se svako smatra nevinim dok se pravosnažnom sudskom presudom ne utvrdi njegova krivica.