ETIAS za građane BiH očekuje se tokom 2027. godine

ETIAS za građane BiH još nema zvaničan datum početka primjene, a prema informacijama dostupnim na stranicama Evropske unije njegovo uvođenje sada se očekuje tokom 2027. godine. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine navodi da još nije dobilo zvaničnu obavijest o tačnom terminu pokretanja sistema.

Ranije je bilo najavljeno da bi Evropski sistem za informacije o putovanjima i odobrenje putovanja trebao početi raditi u posljednjem kvartalu 2026. godine, ali se konkretan datum više ne navodi na aktuelnim stranicama Evropske komisije.

Iz MVP-a BiH navode da će Evropska komisija nekoliko mjeseci prije početka primjene obavijestiti države o tačnom datumu, nakon čega će informacije biti proslijeđene institucijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima i javnosti.

ETIAS za građane BiH neće biti viza

ETIAS neće ukinuti bezvizni režim za državljane Bosne i Hercegovine. Riječ je o elektronskom odobrenju koje će prije putovanja morati pribaviti građani zemalja koje imaju bezvizni režim sa Evropskom unijom.

Građanima BiH za prijavu će biti potreban biometrijski pasoš, dok će se zahtjev podnositi putem zvanične internet stranice ETIAS-a ili službene mobilne aplikacije.

Naknada za prijavu iznosit će 20 eura. Osobe mlađe od 18 i starije od 70 godina također će morati imati odobrenje, ali će biti oslobođene plaćanja naknade.

Odobrenje će biti elektronski povezano sa pasošem i vrijedit će do tri godine ili do isteka pasoša, zavisno od toga šta nastupi ranije. Nakon izdavanja novog pasoša bit će potrebno pribaviti i novo ETIAS odobrenje.

Većina zahtjeva trebala bi biti obrađena u roku od nekoliko minuta, dok će kod dodatnih provjera postupak moći trajati duže. Evropske institucije zbog toga preporučuju da se zahtjev ne podnosi neposredno pred putovanje.

Pravilo od 90 dana ostaje na snazi

Sa važećim ETIAS odobrenjem građani BiH i dalje će moći boraviti u državama obuhvaćenim sistemom do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana. ETIAS neće predstavljati dozvolu za zaposlenje, studiranje niti duži boravak.

Odobrenje također neće automatski garantirati ulazak u zemlju. Konačnu odluku i dalje će donositi granične službe, koje mogu provjeravati svrhu putovanja, dužinu boravka i druge uslove za ulazak.

ETIAS će se primjenjivati za putovanja u 30 evropskih država, uključujući zemlje šengenskog prostora i Kipar.

ETIAS i EES nisu isti sistem

ETIAS ne treba miješati sa Entry/Exit Systemom, odnosno EES-om, koji je već uveden na vanjskim granicama evropskih država koje ga koriste.

Za EES se ne podnosi prethodna prijava niti se plaća naknada. Sistem na granici elektronski registruje podatke iz pasoša, fotografiju lica, otiske prstiju te podatke o ulasku i izlasku putnika.

Kada ETIAS počne funkcionisati, građanin BiH sa biometrijskim pasošem prije puta će pribavljati elektronsko odobrenje, dok će njegov ulazak i izlazak biti evidentirani putem EES-a.

Evropski propisi predviđaju i prijelazni period od šest mjeseci nakon pokretanja ETIAS-a, tokom kojeg posjedovanje odobrenja još neće biti obavezno za prelazak granice ako putnik ispunjava ostale uslove. Nakon toga slijedi dodatni period prilagodbe od najmanje šest mjeseci.

Evropske institucije upozoravaju i na pojavu lažnih internet stranica koje se predstavljaju kao zvanični ETIAS servisi, zbog čega građanima preporučuju da podatke o pasošu i platnoj kartici unose isključivo putem službenih kanala Evropske unije.