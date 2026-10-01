Stiže “Miholjsko ljeto”: Evo šta ono znači

Početak oktobra u Bosni i Hercegovini donijet će stabilno, sunčano i za ovo doba godine relativno toplo vrijeme, a slične vremenske prilike trebale bi se zadržati tokom većeg dijela prve dekade mjeseca.

Prema prognozi BHMETEO.ba, pred nama je period takozvanog Miholjskog ljeta, sa dosta sunčanih i toplih jesenjih dana. Jutra će ipak biti osjetno svježija, a u kotlinama i uz riječne tokove moguća je pojava magle.

U višim i hladnijim predjelima lokalno se može javiti i slabiji mraz. Dnevne temperature ostat će ugodne, bez većih oscilacija u odnosu na prethodne dane.

Iz BHMETEO.ba navode da će vremenske prilike biti povoljne, ali upozoravaju da suša i dalje ostaje problem u dijelovima zemlje zbog manjka padavina.

Sličnu prognozu objavio je i Federalni hidrometeorološki zavod BiH, prema kojem bi stabilno i uglavnom sunčano vrijeme trebalo potrajati do oko 12. oktobra.

U centralnim i sjevernim krajevima Bosne jutra će biti svježa, uz moguću maglu u kotlinama i dolinama rijeka, dok će na jugu zemlje tokom dana biti osjetno toplije.

Jutarnje temperature u Bosni uglavnom će se kretati od pet do 10 stepeni, a u Hercegovini između 13 i 18 stepeni Celzijusa.

Tokom dana očekuju se temperature između 20 i 26 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati od 24 do 28 stepeni.

Prema trenutno dostupnim prognoznim modelima, sredinom naredne sedmice moguće je prolazno naoblačenje koje bi moglo donijeti kišu.

Veće količine padavina za sada se ne očekuju.