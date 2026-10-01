Promet energije u industriji FBiH pao za više od 40 posto

Promet u industrijskoj grupi energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu 2026. godine bio je za 43,7 posto manji nego u istom mjesecu prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Energija je time zabilježila uvjerljivo najveći godišnji pad među glavnim industrijskim grupama obuhvaćenim statistikom.

Negativan trend u ovoj kategoriji prisutan je tokom većeg dijela godine. U aprilu je godišnji pad prometa energije iznosio 44,6 posto, u maju 42,7 posto, u junu 37,1 posto, a u julu 45,7 posto. U augustu je zabilježeno smanjenje od 43,7 posto.

Kada se posmatra period od januara do augusta 2026. godine, promet energije bio je za 42 posto manji nego u istom periodu prethodne godine.

Pad je zabilježen i kod trajnih proizvoda za široku potrošnju. Njihov promet u augustu bio je za 10,2 posto manji nego godinu ranije, dok je za prvih osam mjeseci evidentirano smanjenje od 9,7 posto.

Nasuprot tome, ostale glavne industrijske grupe bilježe rast na godišnjem nivou. Promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju povećan je u augustu za 7,5 posto, intermedijarnih proizvoda za 3,4 posto, a kapitalnih proizvoda za 2,8 posto.

Ukupan industrijski promet u Federaciji BiH u augustu bio je za 0,8 posto veći nego u istom mjesecu 2025. godine. Na domaćem tržištu istovremeno je zabilježen pad od 6,9 posto, dok je promet na stranom tržištu povećan za osam posto.

U prvih osam mjeseci 2026. godine ukupan industrijski promet povećan je za 2,5 posto. Prodaja na stranom tržištu porasla je za 8,8 posto, dok je na domaćem tržištu smanjena za 4,2 posto.